يفضل الكثير تناول البطاطس مقلية، ولكن البعض يفضل تناولها مهروسة مع البيض، ولكن لتنفيذها باحترافية يجب اتباع بعض الطرق في طهيها، ولذلك نقدم لكم طريقة عملها على طريقة الشيف محمد فوزى.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

المكونات:

- 3 بطاطس مسلوقة

- 2 بيض

- معلقة سمنة

- ملح

- فلفل

- كمون

طريقة التحضير :

تغسل البطاطس جيدا، وتوضع على النار لتسلق ثم تصفي من الماء وتهرس.

وفي طاسة يوضع بها السمن وتترك حتى تسيح وينزل بالبيض المسلوق أيضًا ليقلى، ثم توضع البطاطس المهروسة، ويقلب جيدًا، ويضاف لها الملح والفلفل والكمون.

طريقة أخرى للبطاطس المهروسة بالبيض:

- 2 بطاطس

- 4 حبات توم

- القليل من الزيت أو السمنة

- 2 بيض

- بهارات حسب الرغبة

- كوب صغير زيت

- 2 طماطم

- 2 فلفل ألوان وفلفل أخضر

طريقة التحضير لعمل البطاطس المهروسة بالبيض:

توضع المقلاة على نار هادئة ثم يوضع بها الزيت أو السمنة، وبها الثوم، وتقلب ويوضع معها البطاطس المهروسة جيدًا، ثم يوضع البيض والبهارات ويقلب الخليط جيدًا حتى يندمج لمدة لا تقل عن دقيقتين.

يطفئ النار وتزين البطاطس بالطماطم والفلفل وزين النكهة وتقدم ساخنة.



