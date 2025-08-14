قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
هاجر ابراهيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات يأتي فى إطار حرص الدولة على تنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية واعدة وبها العديد من الصناعات الواعدة، سواء الصناعات الجديدة مثل: صناعة الإطارات، أو صناعات كانت موجودة فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المشروع الحالي يقدر باستثمارات مليار دولار على ثلاثة مراحل، موضحا أن مساحة المشروع 350 ألف متر مربع، والإنتهاء من المرحلة الأولي سيكون فى عام 2026.

وتابع أنه من المقرر أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع تصل إلى 10 ملايين إطار سنويا، لافتا إلى أن أهمية المشروع هو أنه يفي بإحتياجات السوق المحلي ونفي نفس الوقت يرشد الواردات المصرية من الخارج، لأنه يوفر بديل محلي بجودة عالية، وفى نفس الوقت جذب إستثمارات أجنبية ضخمة.

