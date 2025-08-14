استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات يأتي فى إطار حرص الدولة على تنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية واعدة وبها العديد من الصناعات الواعدة، سواء الصناعات الجديدة مثل: صناعة الإطارات، أو صناعات كانت موجودة فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المشروع الحالي يقدر باستثمارات مليار دولار على ثلاثة مراحل، موضحا أن مساحة المشروع 350 ألف متر مربع، والإنتهاء من المرحلة الأولي سيكون فى عام 2026.

وتابع أنه من المقرر أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع تصل إلى 10 ملايين إطار سنويا، لافتا إلى أن أهمية المشروع هو أنه يفي بإحتياجات السوق المحلي ونفي نفس الوقت يرشد الواردات المصرية من الخارج، لأنه يوفر بديل محلي بجودة عالية، وفى نفس الوقت جذب إستثمارات أجنبية ضخمة.