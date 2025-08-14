لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

قدمت الشيف عظيمة حمدى ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز لفطار صحى.

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

المقادير:

200 جرام تونة في الزيت، أو من الممكن علبة مصفاة.

نصف من عصير الليمون الحامض.

عدد 6 من شرائح التوست الطري.

عدد 3 معلقة كبيرة من المايونيز.

عدد 1 كوب من أوراق الخس ويجب أن يكون مفروم.

عدد 3 فجل ويجب أن يكون مقطع إلى قطع صغيرة.

فلفل أسود وملح.

طريقة التحضير لعمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز:

يجب مزج كلًا من التونة المصفاة و الخس في وعاء عميق، ويجب إضافة عصير الليمون الحامض والمايونيز وأيضًا الفجل. يجب أن يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات المختلفة وذلك على حسب الرغبة. بالنسبة للتوست، فيجب تقطع كل شريحة توست الى مثلثين. ثم يغطى المزيج من التونة المختلط بالمكونات الأخرى على عدد 6 شرائح من التوست ثم يغطي كل مثلث المثلث الأخر، وفي النهاية سوف تحصلين على ألذ وأطعم ساندوتش.



