قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
فرنسا: ترامب يتعهد بالمساهمة في ضمانات أمنية لأوكرانيا خلال وقف إطلاق النار
قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل
نتنياهو: معركتنا لا تقتصر على حماس… بل تشمل إيران ووكلاءها
نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب عازمة على إعادة السلام إلى أوروبا
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها بهذه الساعة لتنال ثوابها كاملا
قبل التسجيل في تقليل الاغتراب.. تعرف على شروط قبولك بالمرحلة
أسعار العملات في مصر اليوم الخميس
وزارة الدفاع الإسرائيلية: تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن
المكسيك تسلم 26 من كبار عناصر العصابات إلى الولايات المتحدة
هايتي: مقتل شرطيين في هجوم جديد للعصابات المسلحة قرب العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
رنا عصمت

قدمت الشيف عظيمة حمدى ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز لفطار صحى.

 

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

المقادير:

200 جرام تونة في الزيت، أو من الممكن علبة مصفاة.

نصف من عصير الليمون الحامض.

عدد 6 من شرائح التوست الطري.

عدد 3 معلقة كبيرة من المايونيز.

عدد 1 كوب من أوراق الخس ويجب أن يكون مفروم.

عدد 3 فجل ويجب أن يكون مقطع إلى قطع صغيرة.

فلفل أسود وملح.

طريقة التحضير لعمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز:

يجب مزج كلًا من التونة المصفاة و الخس في وعاء عميق، ويجب إضافة عصير الليمون الحامض والمايونيز وأيضًا الفجل. يجب أن يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات المختلفة وذلك على حسب الرغبة. بالنسبة للتوست، فيجب تقطع كل شريحة توست الى مثلثين. ثم يغطى المزيج من التونة المختلط بالمكونات الأخرى على عدد 6 شرائح من التوست ثم يغطي كل مثلث المثلث الأخر، وفي النهاية سوف تحصلين على ألذ وأطعم ساندوتش.


 

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه ساندوتش التونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الراقصة بوسي الأسد

حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات في الهرم

ترشيحاتنا

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

بالصور

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد