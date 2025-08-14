على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

تصدر مقطع فيديو مطاردة سيارة بداخلها ٣ فتيات على طريق الواحات تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد هروب ٣ سيارات كانت تطاردهن لاجبارهن على التوقف ما أدى لاصابة ٢ منهن بجروح وكسور وتهشم واجهة السيارة بعد اصطدامها بأخرى نقل متوقفة على جانب الطريق.

وخرجت إحدى الفتيات بعد الحادث تروي تفاصيل ما تعرضن له، حيث قالت رنا إبراهيم أنها كانت رفقة صديقتيها "نزال وحبيبة" يشربن القهوة في أحد المحلات العامة بالحي الأول بمدينة ٦ أكتوبر ولاحظن وجود ٣ شباب يقمن بمضايقتهن فقررن الانصراف للتخلص منهم.

وأضافت الفتاة أنها اثناء قيادتها السيارة فوجئت بتتبع الشباب لها بسياراتهم وقاموا بالتضييق عليها لعدم السماح لها بالانصراف بسيارتها مع صرخات من أحدهم قائلا :"اقفي يا بت.. اقفى وإلا هزعلك"، لكنها رفضت التوقف وخشيت قيامهم بايذاءهن وحاولت المرور بسيارتها إلا أنهم لم يسمحوا لها وضيقوا الخناق عليها وحاصروها حتى اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على يسار الطريق لتصطدم رأسها بالزجاج الأمامي وأصيب بشبه ارتجاج بالمخ وتصاب صديقتها التي تجلس بجوارها بجرح كبير في الرأس بعد تطاير الزجاج في وجهها ولم تصب الثالثة نظرا لجلوسها في المقعد الخلفي.

وأكدت رنا تحريرهن محضرا بقسم الشرطة ولن يتنازلن عن حقهن بسبب لحظات الرعب التي عاشوها بسبب هؤلاء الشباب حيث كن على خطوة من الموت.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مقطع فيديو لسيارة تقودها فتاة تصطدم بسيارة نقل على طريق الواحات بعد مطاردتها من سيارات أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن تعرض سيارة ملاكي لاصطدام بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق ومصور الفيديو يعلق:"البت عملت حادثة خلوها عملت حادثة" مشيرا إلى مطاردة عدة سيارات للسيارة التي تقودها الفتاة ما أدى لاصطدامها بالنقل على جانب الطريق ثم فرارهم من موقع الحادث.

وتوقف بعض قائدي السيارات الأخرى لإنقاذ الفتاة وإخراجها من السيارة.