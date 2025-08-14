بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تطور سريع بالواقعة المعروفة إعلاميا بمطاردة طريق الواحات .. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة .. مما أسفر عن إصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها"سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إستيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة").. مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريقوحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه ( 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

أما عن حالة الفتيات فقد كشفت مصادر أن الفتيات اللاتي تعرضن للحادث إحداهم قائدة السيارة بالغة من العمر 26 سنة طالبة أصيبت بكدمات وسحجات متوسطة إلى شديدة بالقدمين واليدين، والثانية التي كانت بجوارها فتاة بالغة من العمر 22 سنة، مصابة بجروح قطعية في الرقبة والوجه وتستلزم تدخل جراحي تجميلي بسبب زجاج السيارة، والثالثة بالغة من العمر 23 عاما كانت متواجدة بالخلف بها إصابات وكدمات طفيفة.

وجرى نقل الثلاث فتيات إلى المستشفى وخروجهم جميعا بعد تلقي العلاج اللازم كما تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على مقطع فيديو للحادث ومقاطع فيديو كاميرات المرور على طريق الواحات لكشف ملابسات الواقعة.