رجالة على البطاقة.. مطاردة على الطريقة الأمريكية بطريق الواحات بين 3 شباب و3 بنات

تصدر مقطع فيديو مطاردة سيارة بداخلها 3 فتيات على طريق الواحات تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفي تلك السطور نرصد تفاصيل القضية كاملة.

بداية الواقعة

سيارة بداخلها 3 فتيات على طريق الواحات تطارد من قبل 3 شباب في 3 سيارات تم تصويرهم من قبل أحد المواطنين كان خلفهم وتم وضع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ التفاعل مع الفيديو وتشييره على نطاق واسع ولوحظ خلال الفيديو هروب 3 سيارات كانت تطارد الفتيات لإجبارهن على التوقف ما أدى لاصابة 2 منهن بجروح وكسور وتهشم واجهة السيارة بعد اصطدامها بأخرى نقل متوقفة على جانب الطريق.

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة").. ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

ضحية الـ 3 شباب

قالت الفتاة الضحية إنها اثناء قيادتها السيارة فوجئت بتتبع الشباب لها بسياراتهم وقاموا بالتضييق عليها لعدم السماح لها بالانصراف بسيارتها مع صرخات من أحدهم قائلا :"اقفي يا بت.. اقفى وإلا هزعلك"، لكنها رفضت التوقف وخشيت قيامهم بايذائهن وحاولت المرور بسيارتها، إلا أنهم لم يسمحوا لها وضيقوا الخناق عليها وحاصروها حتى اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على يسار الطريق لتصطدم رأسها بالزجاج الأمامي وتصاب بشبه ارتجاج بالمخ وتصاب صديقتها التي تجلس بجوارها بجرح كبير في الرأس بعد تطاير الزجاج في وجهها ولم تصب الثالثة نظرا لجلوسها في المقعد الخلفي. وأكدت رنا تحريرهن محضرا بقسم الشرطة ولن يتنازلن عن حقهن بسبب لحظات الرعب التي عاشوها بسبب هؤلاء الشباب حيث كن على خطوة من الموت.