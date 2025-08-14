كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة .. مما أسفر عن إصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إستيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة").. مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه ( 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى ) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.