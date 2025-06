بسعر معقول وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعة رأس بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات Nothing ، والتي تحمل اسم Nothing Headphones وقد أكدت الشهر الماضي أن سماعاتها الأولى فوق الأذن ستُطرح في وقت ما من هذا الصيف.

مواصفات سماعات الرأس Nothing (1)

تعد السماعات أكبر حجمًا. تبلغ أبعادها 173.85 × 78 × 189.25 ملم، وتزن 329 جرامًا، بينما تبلغ أبعاد حقيبة الحمل الكبيرة 220 × 220 × 52 ملم، وتزن 264 جرامًا

تشير التسريبات إلى أن سماعات Nothing (1) تختلف بصرياً عن أي سماعة تقليدية، وهذا جزء من هوية Nothing.

للصوت اللاسلكي، تدعم سماعات الرأس تقنيات عديدة تمنح صوت أكثر وضوح ودقة عالية وتدعم نطاق تردد 2000 هرتز.

تتوفر سماعات الرأس Nothing (1) بالعديد من الميزات أبرزها أمكانية الاتصال عبر بلوتوث 5.3، وتدعيمها لتطبيق Nothing X المصاحب لنظامي Android وiOS.

أما بالنسبة للبطارية، فتأتي سماعات الرأس (1) مزودة ببطارية بسعة 1040 مللي أمبير/ساعة، توفر ما يصل إلى 80 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (باستخدام تقنية AAC)، وتنخفض إلى 35 ساعة مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

تشتمل الميزات الآخرى سماعات الرأس Nothing (1) هي إمكانية الأتصال بجهازين في وقت واحد