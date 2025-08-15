مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

نشر العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مطار العريش استقبل 1022 طائرة منذ بدء الحرب في غزة تحمل أكثر من 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة مساعدات إنسانية تحمل أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وكشف المتحدث العسكري أن المساعدات الإنسانية قبل الحرب الأخيرة كانت تتوجه إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها ثم تتوجه إلى معبر رفح ويقوم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها من أجل دخولها إلى القطاع أما المساعدات الأممية الخاصة بوكالة أونروا كانت دخل من معبر كرم أبو سالم مباشرة.

وكشف المتحدث العسكري أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من جانبه الفلسطيني في 7 مايو 2024 ، توقف شريان الحياة الرئيسي عن العمل وقامت إسرائيل بتدمير المعبر من جانبه الفلسطيني وقامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وعبر عملية الإسقاط الجوي.

مصر أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات

وأشار المتحدث العسكري أن مصر قد أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بواقع أكثر من 500 طن من المساعدات منهم نحو 368 ألف طن من المساعدات المصرية، كاشفا أن أكثر من 70 ٪؜من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة هي "مصرية".

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نفذت 168 عملية إسقاط جوي فوق غزة تحمل 3730 طن من المساعدات منذ بدء الحرب.

وكشف المتحدث العسكري أن مصر قامت بإدخال 1341 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الفترة 27 يوليو حتى 15 أغسطس، فيما تتكدس أكثر من 5000 شاحنة أخرى على الجانب المصري بسبب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مصر استقبلت نحو 18560 مصاب ومرافق منذ بدء الحرب على قطاع غزة.