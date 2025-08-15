قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري
العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري
محمد إبراهيم

نشر العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مطار العريش استقبل 1022 طائرة منذ بدء الحرب في غزة تحمل أكثر من 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة مساعدات إنسانية تحمل أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وكشف المتحدث العسكري أن المساعدات الإنسانية قبل الحرب الأخيرة كانت تتوجه إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها ثم تتوجه إلى معبر رفح ويقوم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها من أجل دخولها إلى القطاع أما المساعدات الأممية الخاصة بوكالة أونروا كانت دخل من معبر كرم أبو سالم مباشرة.

وكشف المتحدث العسكري أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من جانبه الفلسطيني في 7 مايو 2024 ، توقف شريان الحياة الرئيسي عن العمل وقامت إسرائيل بتدمير المعبر من جانبه الفلسطيني وقامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وعبر عملية الإسقاط الجوي.

مصر أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات 

وأشار المتحدث العسكري أن مصر قد أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بواقع أكثر من 500 طن من المساعدات منهم نحو 368 ألف طن من المساعدات المصرية، كاشفا أن أكثر من 70 ٪؜من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة هي "مصرية".

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نفذت 168 عملية إسقاط جوي فوق غزة تحمل 3730 طن من المساعدات منذ بدء الحرب.

وكشف المتحدث العسكري أن مصر قامت بإدخال 1341 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الفترة 27 يوليو حتى 15 أغسطس، فيما تتكدس أكثر من 5000 شاحنة أخرى على الجانب المصري بسبب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مصر استقبلت نحو 18560  مصاب ومرافق منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

المتحدث العسكري القوات المسلحة إدخال المساعدات غزة مطار العريش معبر رفح الهلال الأحمر الفلسطيني معبر العوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

برج الدلو

برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. صعوبة في إدارة مواردك

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد