لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا

يسافر كريستيانو رونالدو إلى الهند؛ لمواجهة نادي “إف سي جوا”، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا الثانية، والتي تُعتبر تاريخية بالنسبة إلى الفريق الهندي.

وأوقعت قرعة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، التي أُجريت اليوم الجمعة، النصر السعودي ونجومه، إلى جانب الاستقلال الطاجيكي والزوراء العراقي، في مواجهة الفريق الهندي، إلى جانب استقلال غوا الطاجيكي والزوراء العراقي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى الدور الثاني.

وصرح رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي “إف سي جوا”، لوكالة “أسوشيتد برس”: "إنها حقًا لحظة فريدة من نوعها لنادي إف سي غوا… إن استضافة النصر وكريستيانو رونالدو تُعتبر بلا شك أهم مباراة في تاريخ كرة القدم الهندية".

ولم يُحرز رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، أي لقب كبير منذ انضمامه إلى نادي الرياض عام 2022، ومن المتوقع أن يكون الفريق بكامل قوته مع انطلاق المنافسات في سبتمبر.

ويضم نادي النصر- الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي- أسماءً لامعة مثل نجم ليفربول السابق ساديو ماني، والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم من تشيلسي في يوليو.

وأضاف بوسكور: "هذا إنجاز تاريخي لكرة القدم الهندية، نحن هنا بجدارة، ومباراة كهذه تمنحنا فرصة إثبات قدرتنا على المنافسة على الساحة القارية، وأن نصبح جزءًا من أهم قصص نجاح هذه الرياضة".

ويثق بوسكور في أن الحماس سيعم جميع أنحاء البلاد، مما سيمنح اللعبة المحلية دفعة قوية.

وقال: "إنها فرصة فريدة لجذب الانتباه العالمي لكرة القدم الهندية، والأهم من ذلك، فرصة لإثارة اهتمام أكبر بكرة القدم الهندية بين المشجعين في جميع أنحاء البلاد، مما يمنح اللعبة الأضواء التي طالما احتاجتها".

تأتي هذه القرعة في ظل أزمة كرة القدم المحلية الهندية، كان من المقرر أن يبدأ موسم 2025-2026 من الدوري الهندي الممتاز في سبتمبر، ولكن تم تعليقه بسبب عدم اليقين بشأن تجديد اتفاقية التنظيم بين الاتحاد الهندي وشريكه التجاري، شركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة، في انتظار قرار من المحكمة العليا.

وعلّقت أندية بنغالورو، وأوديشا، وتشينايين رواتب لاعبيها أو أوقفت أنشطتها الكروية حتى إيجاد حل.

وقال بوسكور: "مع أهمية الدعم المالي، إلا أن الصورة الأكبر تتمثل في الفرصة التي يوفرها للنمو على المدى الطويل".

وأضاف: "إن الاهتمام العالمي، واهتمام الرعاية، وتفاعل الجماهير في لحظة كهذه، يُعزز أسس النادي، مما يسمح لنا بالاستثمار في المستقبل".