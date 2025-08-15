أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

نفي عبدالرحمن نجل الفنان سليمان عيد، شائعات تورط الفنانة وفاء عامر في وفاة والده الراحل، وأوضح حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد نجل الراحل سليمان عيد، نشر الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يشفيك يا أمرض خلق الله يا اللي مشير الفيديو ده، أنا بجد مش مصدق الناس وصلت لإيه عشان كام لايك وشير وكام فيو .. الله يحرق أم التريند على اللي بيعملوه على اللي بيجروا وراء التريند".

وأضاف: "والله أعلم كام فيديو تاني زي ده مشيره، وكام بني آدم اتأذى بسبب حاجة زي دي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي شبهك".

يذكر أن، الفنان سليمان عيد، توفي في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.