في عيد الأب.. ابن سليمان عيد يوجه رسالة مؤثرة لوالده

عبّر عبدالرحمن عيد، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، عن اشتياقه الكبير لوالده بعد مرور شهرين على وفاته، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتب عبدالرحمن: “فات شهرين على فراقك لينا يا حبيبي.. اللهم إن قلبي يحن لأبي ودعائي له لا ينقطع، فاللهم اجعل كل دمعة تنزل شوقًا له شفاعة ورحمة تبلغه في قبره، وارفع درجاته وقرّب منزلته، واجعل له نصيبًا من دعاء كل عبدٍ صالح”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، داعين بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، الذي ترك بصمة فنية كبيرة خلال مسيرته.

وتوفي الفنان سليمان عيد صباح الجمعة 18 أبريل الماضي 2025، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

يأتي ذلك قبل 48 ساعة من احتفال مصر وعدد من الدول العربية بعيد الأب في 21 يونيو، وهو اليوم الذي خصص للتأكيد على دور الأب في استقرار الأسرة، وتكريمه عن تفانيه في تربية أبنائه.