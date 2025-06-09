مش عندهم أصول.. نجل سليمان عيد يرد على السخرية من تهنئة حساب والده بالعيد

عبر عبد الرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد، عن الاستياء من سخرية بعض الناس من نشر حساب والده تهنئة جهوره ومحبيه بعيد الأضحى.

قال عبد الرحمن سليمان عيد: “ناس تافهين، ومش عندهم أصول للأسف، بعض الناس بتدخل الكوميديا في كل حاجه بطريقة مستفزة”.

وأضاف عبد الرحمن نجل سليمان عيد: “لكن عايز اشكر كل جمهوره ومحبيه وبطلب من الكل أنه يدعيله ويقرأ له الفاتحة دائما”.

يذكر أن سليمان عيد، وافته المنية في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا من الأدوار الكوميدية التي أحبها الجمهور، وشكل رحيله صدمة للوسط الفني ومحبيه الذين يحرصون على تذكر أعماله وابتسامته التي لا تُنسى .