«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره عندما كشف عن قيامه بدفن الموتى منذ صغره، إلا أنه رفض دفن صديقه المقرّب الفنان سليمان عيد، الذي ربطته به صداقة استمرت أكثر من 26 عامًا.

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https://www.youtube.com/shorts/1d-2jREQ9n8?feature=share

ورغم حرص السقا المعروف على حضور دفن زملائه ومشاركتهم لحظاتهم الأخيرة، فإنه لم يستطع هذه المرة توديع ودفن الفنان سليمان عيد، الذي وصفه بـ«أخيه».

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يلقَّب من بعض محبيه ومتابعيه بلقب «تُربي الفنانين»، نظرًا لمشاركاته الدائمة والمؤثرة في جنازات عدد كبير من زملائه، وحرصه على توديعهم حتى مثواهم الأخير، ما يعكس الجانب الإنساني في شخصيته.

ورغم ظهوره الدائم في جنازات زملائه من الوسط الفني، فاجأ الفنان أحمد السقا الجميع بغيابه عن مراسم دفن صديقه المقرّب سليمان عيد. فما كان السبب في ذلك؟

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شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/shorts/1d-2jREQ9n8?feature=share