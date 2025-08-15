شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل جديدة في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وشهادة الشاهد الأول في القضية التي تضم 28 متهمًا، من بينهم المذيعة سارة خليفة، والمتهمون بتكوين منظمة إجرامية منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد والمعروفة بـ خلية تصنيع المخدرات بالتجمع.

وأفاد الشاهد الأول في القضية، الرائد محمد عبد العظيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تحرياته أكدت تورط المتهمين من الأول حتى الثالث في تأليف تنظيم إجرامي عابر للحدود، يستهدف جلب المواد الخام المخدرة من الخارج، وخاصة من الصين، لتخليق مادة "الإندازول كاربوكاسميد"، المخدرة، داخل وحدة سكنية مؤجرة.

