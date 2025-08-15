عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

تصدر الإعلامي عمرو أديب، محركات البحث جوجل بعد كشفه عن تغيير جذري في حياته وميوله السياسية والفنية والرياضية.

وكتب عمرو أديب عبر منصة "إكس": "بقيت أُفضل الدولة المارقة العصبية على الدولة العاقلة الحكيمة، وأُفضل التغيير المستمر على الثبات الطويل، وأُفضل أمير عيد على حمزة نمرة، وأُفضل الصمت على الحقيقة المائعة، وأُفضل اتخاذ الموقف مبكرًا على الانتظار والترقب والتحليل، وأُفضل أن أقول رأيي في الأمر السيئ ولا أُجامل حتى لا أُغضب أحدًا، وأُفضل إمام عاشور على زيزو

