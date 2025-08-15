نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على دعم الفنانة أنغام في أزمتها الصحية، بعدما خضعت الأخيرة لعملية جراحية خلال الأيام الماضية لاستئصال جزء من البنكرياس.

وأعربت نانسي عن سعادتها بقراءة أخبار مطمئنة حول تحسن حالة أنغام، وذلك بعد إعلان الإعلامي محمود سعد عن استقرار وضعها الصحي.

وقالت في تغريدة لها عبر x: “عم بقرأ اليوم أخبار إيجابية وحلوة عن أنغام بتمنى من قلبي تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت بين جمهورها وعلى كل مسارح الوطن العربي سلامة قلبك”.

https://x.com/NancyAjram/status/1956269638246961372

في وقت سابق كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مؤكدًا أنها تتحسن لكنها لم تغادر المستشفى، لأن العملية الجراحية التي أجرتها لم تكن سهلة.

وكتب سعد عبر حسابه بـ"فيسبوك": “عدد كبير جدا من رسائل الصفحة الفترة دي هي من جمهور أنغام اللي عايز يتطمن عليها والحقيقة أن محبتكم واصلة وفارقة جدا جدا.. الحمد لله أنغام بتتحسن.. وأرقام تحاليلها في تحسن لكن لسة ماوصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى.. ولسة الألم الشديد”.

تابع: “العملية ماكانتش سهلة وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة جدا.. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله”.