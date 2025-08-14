مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي

على مدار الساعات والأيام الماضية، تعرض عدد من نجوم الفن المصريين والعرب إلى وعكات صحية أدت إلى نقلهم إلى المستشفى أو تلقي العلاج في المنزل، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين وآخرهم تطور حالاتهم الصحية:

حياة الفهد

أصيبت القنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بجلطة ونقلت إلى العناية المركزة، حيث مازالت ترقد بها هناك، وتم منع الزيارة عنها.

وفي بيان ، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.

أنغام



تعرضت الفنانة الكبيرة أنغام الي وعكة صحية، وقامت باجراء عملية استصال الي البنكرياس في احدي الدول الاجنبية، حيث تعاني من الالام شديدة، وهي حاليًا في انتظار نتائج التحاليل بعد إجراء عملية لإزالة كيس دهني من البنكرياس.

وكان قد طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

وقال محمود سعد: “أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا أخبار حلوة جدًا، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله”.

صبري عبد المنعم

يقضي الفنان صبري عبد المنعم فترة نقاهة في المنزل بعد إجراء عملية في القلب.

ليلى علوي

تعرض الفنانة الكبيرة ليلي علوي الي كدمات وخدوش في الكتف والرقبة بعد التعرض لحادث سيارة اثناء سفرها الي مدينة الساحل الشمالي.

أسامة الساهر

المطرب الشاي أسامة الساهر ، تعرض لأزمة قلبية ومازال في العناية المركزة، حيث طالب عدد من اصدقاءه من الوسط الفني الدعاء له.

محمد منير ومحمد صبحي

أما كل من الفنان محمد منير ومحمد صبحي فقد تعرضا الي وعكات صحية استدعت نقلهم الي احدي المستشفيات، ولكنهم غادرا المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية.