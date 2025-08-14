مغنية الراب السعودية أصايل تقدم أغنية جديدة بعنوان 100/100

تعود مغنية الهيب هوب السعودية الصاعدة أصايل بأغنية جديدة قوية بعنوان "100/100"، لتتصدر اليوم عبر تسجيلات مدل بيست.



وتحمل الأغنية رسالة واضحة تعكس ثقة أصايل بطريقها الفني وإصرارها على تحقيق طموحاتها، لتؤكد حضورها ضمن أبرز الأصوات المؤثرة في مشهد الراب والهيب هوب في منطقة الشرق الأوسط.

تجمع أغنية "100/100" بين كلمات حادة وأداء متقن وإنتاج موسيقي يعكس ثقتها، لتقدم أصايل بأسلوب هو الأكثر قوة في مسيرتها حتى الآن.



بجرأة وثقة تكشف "100/100" عن أسلوب أصايل الخاص في كتابة الكلمات وتوصيل الرسائل بحدة ووضوح.



وتأتي الأغنية كخطوة جديدة تؤكد طموحها في التواجد بمشهد الراب في المنطقة العربية.



أصايل شاركت في مهرجان "ساوندستورم" الذي تنظمه مدل بيست. كما حضرت في يونيو الماضي خلال فعالية موسيقية خاصة في لندن، ومع إصدار "100/100"، تمضي بخطوات واثقة نحو مرحلة جديدة.