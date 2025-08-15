قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

محمد سعد
محمد سعد
منار نور

كشف الإعلامي محمود سعد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحًا أن عددًا كبيرًا من رسائل متابعيه خلال الفترة الأخيرة كانت من جمهورها الراغب في الاطمئنان عليها.

وكتب سعد عبر حسابه فيس بوك "الحمد لله أنغام بتتحسن.. وأرقام تحاليلها في تحسن، لكن لسه ما وصلت للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى.. ولسه الألم الشديد. العملية ما كانتش سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة جدًا. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".


تعرضت الفنانة أنغام الي وعكة صحية، وقامت باجراء عملية استصال الي البنكرياس في احدي الدول الاجنبية، حيث تعاني من الالام شديدة، وهي حاليًا في انتظار نتائج التحاليل بعد إجراء عملية لإزالة كيس دهني من البنكرياس.

وكان قد طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

وقال محمود سعد: “أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا أخبار حلوة جدًا، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله”.

أنغام محمود سعد الفنانة أنغام

