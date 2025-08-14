اللي عنده برد | ياسمين الخطيب توجّه رسالة لـ مصطفى كامل بسبب أنغام

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على توجيه رسالة للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة للمطربة أنغام والتى كانت تحمل رسالة عتاب بعد عدم ردها على رسائله ومكالماته للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر "فيسبوك": "ردًا على عتابه لأنغام لعدم ردها عليه، ياسمين الخطيب لنقيب الموسيقيين: يا أستاذ مصطفى إللي عنده برد بيقفل موبايله، فما بالك بحد عامل عملية".

وكان الإعلامي محمود سعد طمأن جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

وقال سعد في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”: “أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا أخبار حلوة جدًا، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله”.