تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللي عنده برد | ياسمين الخطيب توجّه رسالة لـ مصطفى كامل بسبب أنغام

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
يمنى عبد الظاهر

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على توجيه رسالة للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة للمطربة أنغام والتى كانت تحمل رسالة عتاب بعد عدم ردها على رسائله ومكالماته للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر "فيسبوك": "ردًا على عتابه لأنغام لعدم ردها عليه، ياسمين الخطيب لنقيب الموسيقيين: يا أستاذ مصطفى إللي عنده برد بيقفل موبايله، فما بالك بحد عامل عملية".

وكان الإعلامي محمود سعد طمأن جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

وقال سعد في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”: “أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا أخبار حلوة جدًا، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله”.

ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب مصطفى كامل الإعلامي محمود سعد

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

بوتين وترامب

قمة ألاسكا.. ترامب يكشف عن خطوته إذا لم ينته الاجتماع مع بوتين على خير

زيلينسكي وستارمر

زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني النتائج المحتملة لقمة ألاسكا

بوتين

بوتين يتوقع مناقشة واشنطن معاهدة "ستارت"مع موسكو

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

