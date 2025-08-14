نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ،عبر حسابها الرسمى على إنستجرام جلسة تصوير جديدة لها.

وتالقت نانسي عجرم، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية بدلو باللون الفضى اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي عجرم ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.