ما هي سنن النبي بعد صلاة الفجر؟.. تعرف عليها واغتنم ثوابها
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
بالصور

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
رنا عصمت

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ،عبر حسابها الرسمى على إنستجرام جلسة تصوير جديدة لها.

وتالقت  نانسي عجرم، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية بدلو باللون الفضى اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز  نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  نانسي عجرم ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام نانسي عجرم صور نانسي عجرم

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

