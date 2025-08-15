موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وفاركو على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، في مباراة يدخلها المارد الأحمر بهدف استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

تحدي الأهلي مع ريبيرو

المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يقود الأهلي في أول تحدٍ محلي له منذ توليه المسؤولية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، يسعى لوضع بصمته سريعًا وتحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الفريق في النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز بعد صراع مثير حتى الأمتار الأخيرة.

الدوري هذا الموسم يشهد ظروفًا استثنائية بمشاركة 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود ثلاثة أندية من القسم الثاني، ما يجعل المنافسة أكثر حدة وكثافة من المعتاد. الأهلي سيواجه في أول 10 مباريات اختبارات صعبة أبرزها لقاء بيراميدز في الجولة الخامسة والزمالك في الجولة التاسعة، وكلاهما على استاد القاهرة.

دعم صفوف الأهلي

على صعيد الانتقالات، دعم الأهلي صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، أبرزها التونسي محمد علي بن رمضان وعودة محمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى المالي أليو يانج وأحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب، وأحمد رمضان بيكهام، إلى جانب شراء مصطفى العش نهائيًا من زد، وضم محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعي من فاركو ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.

في المقابل، رحل عن الفريق عدد من الركائز مثل علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة، إضافة إلى إعارات وانتقالات نهائية لعدد من اللاعبين.

أما فاركو، فقد أبرم عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه، أبرزها ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، ومصطفى طارق من البنك الأهلي، وأحمد رفاعي من الزمالك، بجانب الأنجولي تيو فرنانديز، فيما رحل عنه عمرو ناصر وأحمد شريف إلى الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو

المباراة ستنطلق في التاسعة مساءً، وستكون منقولة عبر قناة "أون تايم سبورت" مع تغطية تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، في مواجهة ينتظر أن تحمل الندية والحماس بين الفريقين، خاصة في ظل رغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث مبكرًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.