قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
بأسلوب الخطف والتهديد .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة مواطن بالأميرية |فيديو
مدرب الأهلي ضعيف ولازم يدفع للأهلي.. مجدي عبد الغني ينتقد ريبيرو
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
عالم أحلى.. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه بمشاركة نوران أبو طالب
أمين الإفتاء يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد: لا إثم عليك ولكن بشرط
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل منعت دخول أعضائنا إلى غزة لهذا السبب
حذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفة
انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة

الاهلي وفاركو
الاهلي وفاركو

يترقب عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وفاركو على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، في مباراة يدخلها المارد الأحمر بهدف استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

تحدي الأهلي مع ريبيرو

المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يقود الأهلي في أول تحدٍ محلي له منذ توليه المسؤولية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، يسعى لوضع بصمته سريعًا وتحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الفريق في النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز بعد صراع مثير حتى الأمتار الأخيرة.

الدوري هذا الموسم يشهد ظروفًا استثنائية بمشاركة 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود ثلاثة أندية من القسم الثاني، ما يجعل المنافسة أكثر حدة وكثافة من المعتاد. الأهلي سيواجه في أول 10 مباريات اختبارات صعبة أبرزها لقاء بيراميدز في الجولة الخامسة والزمالك في الجولة التاسعة، وكلاهما على استاد القاهرة.

دعم صفوف الأهلي

على صعيد الانتقالات، دعم الأهلي صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، أبرزها التونسي محمد علي بن رمضان وعودة محمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى المالي أليو يانج وأحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب، وأحمد رمضان بيكهام، إلى جانب شراء مصطفى العش نهائيًا من زد، وضم محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعي من فاركو ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.

في المقابل، رحل عن الفريق عدد من الركائز مثل علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة، إضافة إلى إعارات وانتقالات نهائية لعدد من اللاعبين.

أما فاركو، فقد أبرم عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه، أبرزها ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، ومصطفى طارق من البنك الأهلي، وأحمد رفاعي من الزمالك، بجانب الأنجولي تيو فرنانديز، فيما رحل عنه عمرو ناصر وأحمد شريف إلى الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو

المباراة ستنطلق في التاسعة مساءً، وستكون منقولة عبر قناة "أون تايم سبورت" مع تغطية تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، في مواجهة ينتظر أن تحمل الندية والحماس بين الفريقين، خاصة في ظل رغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث مبكرًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

الأهلي وفاركو الأهلي فاركو مودرن سبورت بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد