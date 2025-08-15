قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
فن وثقافة

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح

عفاف شعيب
عفاف شعيب
أوركيد سامي

كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن حقيقة إحراجها للمخرج أشرف فايق خلال حفل تأبين الفنانة الراحلة سميحة أيوب. 

وزعم البعض انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم باحراج المخرج أشرف فايق، وقائلة: متحطش ايديك عليا. 

“صدى البلد”، تواصل مع الفنانة عفاف شعيب، إذ قالت في تصريحات خاصة: لم أقصد إحراج المخرج أشرف فايق على المسرح في حفل تأبين سميحة أيوب، ومقلتلوش متحطش إيدك عليا، ولا قلت له ابعد عني، لكن بعض الصفحات والمواقع بقت تحب تعمل حوارات من لا شيء. 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا للفنان رشوان توفيق و الفنانة عفاف شعيب و الفنان يوسف اسماعيل في صالون المخرج اشرف فايق كلام في السينما في ذكري الراحله سميحة ايوب المقام حاليا في الأوبرا المصرية.


وحرص على الحضور العديد من النجوم رشوان توفيق ، عفاف شعيب ، يوسف اسماعيل ، الشاعر ايمن بهجت قمر.

عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب المخرج أشرف فايق أشرف فايق

