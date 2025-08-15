متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح

كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن حقيقة إحراجها للمخرج أشرف فايق خلال حفل تأبين الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

وزعم البعض انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم باحراج المخرج أشرف فايق، وقائلة: متحطش ايديك عليا.

“صدى البلد”، تواصل مع الفنانة عفاف شعيب، إذ قالت في تصريحات خاصة: لم أقصد إحراج المخرج أشرف فايق على المسرح في حفل تأبين سميحة أيوب، ومقلتلوش متحطش إيدك عليا، ولا قلت له ابعد عني، لكن بعض الصفحات والمواقع بقت تحب تعمل حوارات من لا شيء.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا للفنان رشوان توفيق و الفنانة عفاف شعيب و الفنان يوسف اسماعيل في صالون المخرج اشرف فايق كلام في السينما في ذكري الراحله سميحة ايوب المقام حاليا في الأوبرا المصرية.



وحرص على الحضور العديد من النجوم رشوان توفيق ، عفاف شعيب ، يوسف اسماعيل ، الشاعر ايمن بهجت قمر.