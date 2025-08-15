تشجيعًا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل النسخة التاسعة من مسابقة التأليف المسرحي التي تحمل اسم الكاتب المسرحي وليد يوسف، ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان (دورة النجمة الكبيرة إلهام شاهين)، والمقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر استمارة رسمية تم طرحها للراغبين في المشاركة.

وأكدت الإدارة أن المسابقة لا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية، حرصًا على البحث عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب ودعمًا للطاقات والأقلام الصاعدة، حيث فُتح باب التقديم اعتبارًا من يوم الجمعة 15 أغسطس وحتى الاثنين 15 سبتمبر 2025، ولن تُقبل أي نصوص ترد بعد هذا التاريخ ما لم يُعلن خلاف ذلك. والمشاركة متاحة أمام كتاب المسرح المصريين والعرب من مختلف الدول، وكذلك العرب المقيمين في بلاد المهجر، على أن يُستضاف الفائزون بالجوائز الأربعة لحضور الندوة الخاصة بهم ضمن فعاليات الدورة.

ويشترط ألا يزيد عمر المتسابق في نوفمبر 2025 عن 40 سنة، وأن تكون النصوص المقدمة ضمن أحد أفرع المسابقة وهي: المسرح الطويل، المسرح القصير، المونودراما، أو مسرح الطفل، ويفضل أن تُكتب باللغة العربية الفصحى، على أن يشارك المتسابق بنص واحد فقط ولا يحق له التقديم في أكثر من فرع. كما يجب إرسال النص مع نبذة عن السيرة الذاتية وصورتين شخصيتين بجودة عالية وصورة من جواز السفر ورقم الهاتف المحمول، إضافة إلى إقرار موقع من المتقدم بملكيته للنص، مع التنويه بأن الجائزة تُلغى إذا ثبت انتحال أو سرقة العمل، وتتخذ إدارة المهرجان كافة الإجراءات القانونية، وتتحمل المسؤولية القانونية والأدبية على من يثبت عليه ذلك وحده.



وتقوم لجنة علمية متخصصة، تُشكلها إدارة المهرجان، بفرز وتحكيم النصوص فور إغلاق باب التقديم، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة، ولا تُرد النصوص إلى أصحابها. ويُشترط كذلك ألا يكون النص قد نُشر في أي مطبوعة ورقية أو موقع إلكتروني، أو عُرض مسرحيًا في أي جهة، بما في ذلك فرق الهواة، وألا يكون قد شارك في أي مسابقة أخرى مهما كان مستواها.

أما نصوص مسرح الطفل، فيجب أن تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، وبالنسبة للنصوص القصيرة فيُشترط ألا تزيد عن فصل واحد، وأن تتراوح مدة عرضها على خشبة المسرح بين عشر دقائق ونصف ساعة.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي، وبدعم من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس التعاون بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية. وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين. وكانت الدورة التاسعة قد أُقيمت في نوفمبر الماضي، وحملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين الشباب من مختلف الدول، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد. ويواصل المهرجان في دورته العاشرة دعوته لأن يكون المسرح منبرًا للسلام ومنصة للحوار بين الثقافات واحتفالًا بموهبة الشباب وجسارة الحلم.