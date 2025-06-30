بمعالج 9400 وتصميم مذهل.. شاومي تطلق جهاز Redmi K Pad

حظي سوق الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم التي تعمل بنظام أندرويد باهتمام متزايد مؤخرًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أجهزة الألعاب المتخصصة مثل Lenovo Savior Y700 الجيل الرابع و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro . أما الآن، فتُقدم Redmi، المعروفة بهواتفها الاقتصادية ومتوسطة السعر، تجربة مختلفة.

ريدمي كي باد

يدخل جهاز Redmi K Pad الجديد إلى الساحة كأول جهاز لوحي رائد من العلامة التجارية. ويقدم الجهاز بعض الخيارات المميزة التي تميزه عن بقية الأجهزة اللوحية متوسطة الحجم.

على الجانب الآخر يعد الجهاز اللوحي الصغير الوحيد مزود بمنفذي USB-C من الجيل الأول تعمل بكامل طاقتها. هذا يعني سرعات بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

تصميم بسيط

يتميز جهاز K Pad بتصميمه البسيط ووزنه الخفيف و يبلغ سمكه 6.46 مم ويزن 326 جرامًا فقط. وهذا يتماشى مع بعض طرازات iPad Mini القديمة، ويعد جهاز K Pad هو أخف وزنًا من معظم أجهزة Android اللوحية بهذا الحجم، وخاصةً تلك المخصصة لعشاق الألعاب.

من المفيد أيضًا أن Redmi اختارت تصميمًا متناسقًا بأربع حواف ضيقة وزاوية على شكل حرف R، مما يجعل الجهاز اللوحي متوازنًا ويخفف من صعوبة حمله لفترات طويلة. ووفقًا لشاومي، يُمكن وضعه في حقائب اليد الصغيرة وجيوب سراويل الرجال.

يجمع جهاز Redmi K Pad بين شاشة صغيرة وتصميم محمول وقداختارت Redmi تصميمًا متناسقًا بأربع حواف ضيقة وزاوية على شكل حرف R، مما يجعل الجهاز اللوحي متوازنًا ويخفف من صعوبة حمله لفترات طويلة. ووفقًا لشاومي، يُمكن وضعه في حقائب اليد الصغيرة وجيوب سراويل الرجال.

شاشة مخصصة للألعاب والمحتوى المرئي

وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها المسرّب الشهير Digital Chat Stationسيأتي جهاز Redmi K Pad مزودًا بشاشة من نوع LCD بقياس 8.8 بوصة بدقة K3، مع معدل تحديث مرن يمكن تخصيصه حتى 165 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10

مواصفات جهاز Redmi K80 Ultra

على الجانب الآخر يأتي جهاز Redmi K Pad مزود بمعالج Dimensity 9400 و ببطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يمنحه القدرة على تحقيق توازن بين الأداء الفائق وعمر البطارية الطويل ليصبح منافسًا قويًا ضمن شريحة الهواتف الرائدة الموجهة للأداء العالي.