الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، نظر الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أن تستمر في نظرها حتى الأحد 24 أغسطس كحد أقصى، وفق المدد المحددة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين 10 طعون، توزعت على المحافظات كالتالي:

• المنوفية: طعن واحد.

• بني سويف: طعن واحد.

• الدقهلية: طعنان.

• البحيرة: طعنان.

• الوادي الجديد: طعن واحد.

• القليوبية: طعنان.

• سوهاج: طعن واحد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الطعن على النتائج يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، لمدة 48 ساعة انتهت مساء الخميس 14 أغسطس، ومن المقرر أن تبت المحكمة في هذه الطعون، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

من جانبها، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، نتيجة انتخابات جولة الإعادة للسباق الانتخابي بمجلس الشيوخ والتي يخضوها 10 مرشحين في 5 محافظات.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون على نتيجة الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الثلاثاء الماضي خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.