أداء قوي وبسعر منافس.. إليك أهم مميزات هاتف Galaxy A55 قبل انطلاقه

‘إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Galaxy A55، وهو من الهواتف التي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره

ووفقًا لقائمة Geekbench الأخيرة يعمل الجهاز بنظام Android 16، مما يُشير إلى أن سامسونج بدأت اختبار تحديث One UI 8 على أكثر من سلسلة.

تحديث One UI 7 beta 2

هاتف Galaxy A55 مزود بنظام Android 16 و معالج Exynos 1480 كما يعمل الهاتف بنظامي Android 15 وOne UI 7.



أُطلق هاتف Galaxy A55 في مارس 2024، ويتميز بشاشة AMOLED بدقة FHD+ مقاس 6.6 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، وتصميم فاخر بسعر متوسط.

على الجانب الآخر تشير اختبارات نظام Android 16 إلى أن سامسونج تسير على الطريق الصحيح في خطة تحديثها، و من المرجح أن يُطرح الإصدار الثابت أولًا للهواتف الرائدة مثل S25 وA56، بينما من المتوقع أن يحصل A55 على التحديث في وقت لاحق من عام 2025 ربما بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن يجلب تحديث One UI 8 ترقيات دقيقة ولكنها مفيدة والمزيد من ميزات Galaxy AI التي تهدف إلى تحسين قابلية الاستخدام اليومي.

ويُعدّ ظهور نظام أندرويد 16 المُبكر لهاتف A55 علامةً جيدةً للمستخدمين الذين يأملون في الحصول على دعمٍ برمجيٍّ في الوقت المناسب، بينما قد يمتدّ انتظار الإصدار النهائي إلى أواخر عام 2025.