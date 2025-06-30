بمواصفات جبارة وتصميم أنيق.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200 FE

أطلقت فيفو هاتف X200 FE في الأسواق العالمية، بدءًا من ماليزيا. وهو الإصدار العالمي من هاتف Vivo S30 Pro mini الذي طُرح سابقًا في الصين.

يأتي هذا الإصدار العالمي مزودًا بكاميرات ZEISS، وهي غير متوفرة في النسخة الصينية. فيفو X200 FE مميزات هاتف Vivo X200 FE يتميز الهاتف بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة.

مواصفات هاتف X200 FE

يعمل هاتف X200 FE بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Immortalis-G720. كما يوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 512 جيجابايت.

أما عن خيارات ألوان Vivo-X200-FE تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX921، مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 106 درجات، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل IMX882 مع تقريب بصري 3x.

ميزات هاتف X200 FE

أما الكاميرا الأمامية فهي مزودة بمستشعر ضبط تلقائي للصورة بدقة 50 ميجابكسل. ويأتي الهاتف مع عدسات ZEISS وAura Light ضمن باقة الهواتف العالمية.

كاميرا Vivo X200 FE مواصفات كاميرا Vivo X200 FE يعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة Funtouch OS 15. يدعم الهاتف شريحتي اتصال نانو، وشبكات 5G SA وNSA، و4G VoLTE، وشبكة Wi-Fi 7 بترددي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بنطاقي L1 وL5، ومنفذ USB Type-C، وتقنية NFC.

تشمل ميزات الصوت مكبرات صوت ستيريو، ومخرج صوت USB-C، وصوت عالي الدقة. يحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بصري مدمج في الشاشة، ويأتي بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

يأتي بإطار معدني، وأبعاده 150.83 × 71.76 × 7.99 ملم، ويزن 186 جرامًا. التسعير والتوافر سعر هاتف X200 FE هو 3199 رينغيت ماليزي، أي ما يعادل 759 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. تشمل خيارات الألوان المتاحة: الأسود ، والأصفر ، والوردي ، والأزرق .