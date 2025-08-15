القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فاركو في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى من خلاله بطل الدوري إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

تفوق تسويقي كاسح للأهلي

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 38.25 مليون يورو، مقابل 2.73 مليون يورو لفريق فاركو، فيما تصل القيمة الإجمالية للدوري المصري الممتاز إلى 156.33 مليون يورو.

ويحتل الأهلي صدارة الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية، متفوقًا على أقرب منافسيه بيراميدز الذي حل ثانيًا بـ22.10 مليون يورو، والزمالك ثالثًا بـ15.45 مليون يورو رغم الأزمات التي يمر بها الفريق.

أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري

يتصدر 5 لاعبين من الأهلي قائمة الأعلى قيمة تسويقية في الدوري المصري، حيث يأتي محمود حسن تريزيجيه في المقدمة بـ5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ4 ملايين يورو، ثم أحمد مصطفى زيزو بـ3.5 مليون يورو، وأشرف بن شرقي وأليو ديانج بـ3 ملايين يورو لكل منهما.

ويأتي بعدهم البرازيلي إيفرتون داسيلفا لاعب بيراميدز الجديد بقيمة 2.8 مليون يورو، بينما يعد الفلسطيني عدي الدباغ أغلى لاعبي الزمالك بقيمة 1.2 مليون يورو.

طموحات الفريقين قبل المواجهة

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الانتصار الأول في الدوري بعد التعادل في الجولة الافتتاحية، فيما يطمح فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات الفنية والقيمة السوقية بين الفريقين.