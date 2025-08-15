تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. موعد تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

تستعد وزارة التعليم العالي لتدشين تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي بنظام الثلاث سنوات، وذلك مباشرة عقب إغلاق باب تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2025، وانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب الخاصة بطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

ويشهد محرك البحث نشاطًا مكثفًا من قبل طلاب دبلوم الصنايع 2025، حيث يسعون لمعرفة موعد بدء تسجيل الرغبات، وقائمة الكليات والمعاهد المتاحة، إضافة إلى الحد الأدنى للقبول والشروط والضوابط المنظمة.

تنسيق دبلوم الصنايع 2025

من المقرر أن يتم تسجيل رغبات طلاب دبلوم الصنايع بنظام الثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر 2025، عقب اكتمال جميع مراحل التنسيق للثانوية العامة، وسيتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الموحد، لضمان سهولة الإجراءات ودقة إدخال البيانات.

مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد 2025

تترقب أعداد كبيرة من الطلاب المؤشرات الأولية للقبول بالكليات والمعاهد الفنية المخصصة لخريجي دبلوم الصنايع، حيث يعتمد تحديد المسار التعليمي على معدلات النجاح والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة تعليمية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن نسب القبول قد تشهد تغيرات طفيفة هذا العام، متأثرة بانخفاض نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 مقارنة بالعام الماضي.

شروط وضوابط الالتحاق بالكليات والمعاهد الفنية

تحدد وزارة التعليم العالي عدة شروط وضوابط يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

حصول طلاب دبلوم الصنايع نظام الثلاث سنوات على نسبة نجاح لا تقل عن 70%.

يشترط على الحاصلين على شهادات النظام الخماسي أو المعاهد الفنية نسبة نجاح لا تقل عن 75%.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي لضمان عدالة التوزيع بين المحافظات.

اجتياز اختبارات القدرات في بعض الكليات التي تتطلب ذلك.

القبول بالمعاهد الخاصة يتم وفقًا لضوابط مجلس شؤون المعاهد العالية وتعليمات الإدارة المركزية للتعليم الفني.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 2025 (نظام 3 سنوات)

تشمل القائمة المبدئية للكليات والمعاهد التي يمكن لطلاب دبلوم الصنايع الالتحاق بها:

كلية التربية – جامعة حلوان.

كلية الاقتصاد المنزلي – جامعتي حلوان والعريش.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بعدة جامعات.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي في عدد من الجامعات.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمختلف المحافظات.

المعاهد الفنية الصحية في عدد من المحافظات.

معهد ترميم الآثار بالأقصر.

المعاهد الفنية للري والصرف والمساحة.

معاهد السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي.

فروع الجامعة العمالية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارية.

معاهد الحاسبات والإدارة المختلفة.

معهد الدراسات المتطورة.

معهد الألسن العالي.

معهد طيبة العالي.

معهد راية العالي.

اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

كشف المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات الخاصة بالكليات التي تشترط ذلك، وتشمل:

كلية الهندسة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كلية التجارة.

كلية الزراعة.

كلية الحقوق.