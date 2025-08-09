الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من الترقب مع اقتراب إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2025، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الكشف عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المتاحة أمام خريجي الدبلومات بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظرًا لأهمية المرحلة التي تمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة، والحصول على مؤهل عال يفتح لهم آفاقًا مهنية وعلمية جديدة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كشفت مؤشرات تنسيق هذا العام عن أرقام تقارب إلى حد كبير ما تم تسجيله في تنسيق 2024، وذلك وفقًا لآراء خبراء التعليم العالي الذين أكدوا أن تشابه نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة جعل الفروق بين العامين طفيفة للغاية.

وتشير التوقعات إلى أن تجارة قد تستقر عند 94% لنظام الخمس سنوات و93.8% لنظام الثلاث سنوات، بينما الهندسة تصل إلى 97.3%، والمعهد الفني الصحي يسجل 97.5% لنظام الثلاث سنوات، مع احتمالات أن تنخفض النسبة قليلًا في بعض التخصصات إلى حدود 95%.

فرص أكبر لطلاب الخمس سنوات

المعاهد والكليات الخاصة، بحسب التوقعات، ستفتح أبوابها بشكل أوسع لطلاب نظام الخمس سنوات، خاصة في تخصصات العلوم الإدارية بحد أدنى 69.7%، والهندسة بنسبة قد تصل إلى 97.2%، فيما يُتوقع أن تسجل كليات التربية 91%، وتجارة 94%، مما يمنح هذه الفئة فرصًا تنافسية مميزة مقارنة بطلاب نظام الثلاث سنوات.

معهد فني صحي يتصدر القبول لطلاب الثلاث سنوات

تصدرت المعاهد الفنية الصحية قائمة الرغبات الأعلى طلبًا لطلاب نظام الثلاث سنوات، حيث جاءت المؤشرات بالدرجات على النحو التالي:

معهد فني صحي طنطا: 98.96%

معهد فني صحي المنصورة: 98.62%

معهد فني صحي بنها: 98.45%

معهد فني صحي الزقازيق: 98.44%

معهد فني صحي الوادي الجديد: 98.28%

معهد فني صحي إمبابة: 98.27%

معهد تكنولوجي عالي بالعاشر من رمضان شعبة هندسة (بمصروفات): 98.42%

كلية التربية بكفر الشيخ: 98.10%

معهد فني صحي بني سويف: 98.10%

معهد فني صحي حلوان: 97.93%

معهد فني صحي جنوب الوادي: 98.01%

معهد فني صحي أسوان: 97.93%

قواعد وشروط القبول المعلنة رسميًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر المجلس الأعلى للجامعات، القواعد المنظمة لقبول طلاب الدبلومات الفنية لعام 2025، وتشمل:

قبول الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات (تجاري، صناعي، صناعي شعبة ترميم آثار، زراعي، موسيقي، ومدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات، وفقًا للشروط المحددة.

فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، والتربية، والكليات التي تضم شعب التعليم الفني مثل التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، والفنون الجميلة، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي وأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

مكتب التنسيق يحدد نسب القبول

سمح مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية، في تخصصات صناعي، تجاري، صناعي شعبة ترميم الآثار، زراعي، وموسيقي، بالتقدم إذا كان مجموعهم 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني.

كما أتاح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، التقديم إذا كان مجموعهم 75% فأكثر.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

خلال الأيام الماضية، وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا إلكترونيًا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وذلك لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني التالي

https://tansik.digital.gov.eg/application/