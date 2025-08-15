قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
إمام المسجد النبوي: العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة

محمد صبري عبد الرحيم

 أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان، خلال خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله وطاعته قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».

استقبال العام الدراسي الجديد 

وأوضح في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد النبوي، أن استقبال العام الدراسي الجديد يكون بالجد والبذل والعمل، مبينًا أن العلم صفة كمال لله فهو بكل شيء عليم وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم قال جلَّ وعلا: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

فضل العلم 

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي، أن العلم من أعظم النعم فيه تسموا وتنتصر الأمم وهو أفضل الطاعات وأزكى القربات وقد حث القرآن على طلب العلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه قال جلَّ من قائل: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».


وأشار إلى أن الله تعالى أشاد بمنزلة العلماء قال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، كما أمر بالرجوع إليهم قال تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم ففي الحديث «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».


وبين إمام وخطيب المسجد النبوي لطلبة العلم، أن العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، موضحًا أنه لا عذر في الانقطاع عن تحصيله فكل الوسائل متاحة.


وتابع: "إن المسؤولية تقع على المعلم في تعلم العلم وتعليمه وبذل النصح والتوجيه، كما أن على الآباء تفقد ومتابعة الأبناء في تحصيلهم العلمي ومساعدة المعلمين والجهات التعليمية بتوفير الظروف والأدوات اللازمة فهو من أعظم القربات وأجل الطاعات"، ففي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» والأخذ بأسباب صلاح الأبناء بتعليمهم وتربيتهم.

 

خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم يوم الجمعة المسجد النبوي السعودية المدينة المنورة خطيب المسجد النبوي

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

حوافز

حوافز وعلاوات تشجيعية لموظفي الدولة .. شروط الحصول عليها طبقا للقانون

مجلس النواب

تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل

نتنياهو

محمد عبد الغني: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تكشف نوايا عدوانية خطيرة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

