جالكسي اس 26 إيدج يظهر في تسريب مبكر يكشف تفاصيل هامة

في خطوة لافتة لعشاق التقنية، كشفت تسريبات مبكرة عن رصد هاتف Galaxy S26 Edge في قاعدة بيانات IMEI، برقم الطراز SM-S947U، إلى جانب Galaxy S26 Ultra الذي ظهر برقمَي طراز SM-S948U وSM-S948N، ما يشير إلى تحضيرات متقدمة من سامسونج لإطلاق السلسلة الجديدة بشكل متزامن.

اللافت في هذه التسريبات أن طراز "الإيدج" لم يعد إصدارًا ثانويًا أو لاحقًا، بل أصبح جزءًا من الإطلاق الرئيسي للسلسلة إلى جانب الطرازات الأساسية، في تغيير واضح لاستراتيجية الشركة مقارنة بما حدث مع سلسلة S25، حيث كان إطلاق S25 Edge منفصلًا بعد فترة من طرح بقية الطرازات.

نهاية طراز بلس وصعود الإيدج

تشير تقارير صحفية إلى أن سامسونج تدرس إلغاء طراز Galaxy S26 Plus نهائيًا بسبب ضعف مبيعاته في السنوات الأخيرة، مقارنة بطرازات "ألترا" و"الفانيلا".

ووفقًا للمصادر، سيحل Galaxy S26 Edge محل النسخة Plus، ليصبح بذلك الخيار الثالث في التشكيلة الجديدة، بجانب S26 وS26 Ultra.

تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت مبيعات S25 Plus أرقامًا أقل بكثير من بقية الطرازات، حيث بلغ هدف سامسونج لبيع S25 Plus نحو 6.7 مليون وحدة فقط من أصل 37.7 مليون وحدة مستهدفة لسلسلة S25 ككل.

جالكسي إس 26 – Galaxy S26 خطوة سامسونج نحو تغيير قواعد اللعبة سامسونج تبدأ تطوير سلسلة Galaxy S26 وتسجيل أول الطرازات بقاعدة بيانات IMEI

معالجات متعددة ومواصفات متطورة

التسريبات تؤكد عودة استراتيجية المعالجين في سلسلة S26، حيث ستعتمد هواتف S26 وS26 Edge على معالج Exynos 2600 في الأسواق الأوروبية والآسيوية، بينما سيأتي S26 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 عالميًا.

من المتوقع أن يشهد الهاتف ترقية في الذاكرة العشوائية مع اختبار سامسونج لذاكرة Micron LPDDR5X RAM، والتي توفر كفاءة أعلى في الأداء واستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالجيل السابق، ما ينعكس على تجربة المستخدم في المهام المتعددة وعمر البطارية.

إطلاق متزامن وتوقعات بالإعلان الرسمي

كل المؤشرات تؤكد أن سامسونج ستكشف عن Galaxy S26 Edge بالتزامن مع بقية الطرازات الرئيسية في بداية عام 2026، بعكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في استراتيجية سامسونج، مع التركيز على تقديم طراز "الإيدج" كخيار رئيسي يجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتقدمة، في محاولة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الرائدة.