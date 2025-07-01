قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار حازم إمام في الجهاز الفني للزمالك
تحذير لمستخدمي هواتف Galaxy: فعّلوا هذه المزايا فورًا لحماية خصوصيتكم
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 1 يوليو 2025 بعد الانخفاض
أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الشعب استعاد وطنه من جماعة لا تؤمن بالدولة
إيران تدعو لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل
عاطف مغاوري: حصة الإسكان من الإيجارات القديمة لن تتجاوز 3% بحلول 2027
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل على مدار الساعة.. ومن الوزراء اللي يستحقوا التحية
الخارجية السورية ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق
أخبار الفن| مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل.. علي قدورة يعود للغناء
لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ 7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء
وزير الاتصالات: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.. فيديو
سامسونج تستجيب للجمهور: Galaxy Z Fold 7 بدون الكاميرات المنفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي هواتف Galaxy: فعّلوا هذه المزايا فورًا لحماية خصوصيتكم

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

مع تزايد معدلات سرقة الهواتف الذكية حول العالم، دعت سامسونج مستخدمي هواتف Galaxy إلى تفعيل أحدث ميزاتها الأمنية المخصصة لمكافحة السرقة، والتي باتت متاحة الآن على العديد من أجهزتها ضمن تحديث One UI 7. 

وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية في حالات الفقدان أو السرقة.

التوسع في دعم أجهزة سامسونج

تم تقديم هذه الميزات لأول مرة مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 في وقت سابق من هذا العام، وتقوم سامسونج الآن بتوسيع نطاق توفرها لتشمل أجهزة أخرى مثل Galaxy S24، Z Fold 6، Z Flip 6، Z Fold 5، Z Flip 5، بالإضافة إلى Galaxy S23 وS22.

ومن المتوقع أن تصل إلى المزيد من أجهزة Galaxy في الفترة المقبلة.

قفل تلقائي عند السرقة أو انقطاع الاتصال

أبرز هذه الميزات الجديدة هي ميزة قفل الهاتف عند اكتشاف السرقة (Theft Detection Lock)، والتي تعتمد على مستشعرات الحركة لاكتشاف ما إذا تم خطف الهاتف من يد المستخدم، وتقوم تلقائيًا بقفل الشاشة لمنع الوصول الفوري إلى الجهاز. 

كما توفر سامسونج ميزة قفل الجهاز في حال انقطاع الاتصال (Offline Device Lock)، والتي تقفل الشاشة تلقائيًا إذا ظل الهاتف غير متصل لفترة، مما يمنع استخدامه حتى في حال تعطيل الإنترنت أو شبكة الهاتف.

 

تحسينات على ميزة القفل عن بُعد

قامت سامسونج أيضًا بتحديث ميزة القفل عن بُعد (Remote Lock)، حيث يمكن للمستخدم قفل هاتفه المسروق من خلال التحقق من رقم الهاتف، ثم استخدام أدوات سامسونج لاستعادة الحساب واتخاذ إجراءات إضافية لحمايته.

 

حماية إضافية ضد تغييرات الهوية

ضمن مميزات الحماية الجديدة، أضافت سامسونج ميزة التحقق من الهوية (Identity Check)، والتي تتطلب التحقق البيومتري (بصمة أو وجه) عند محاولة تغيير إعدادات الأمان من موقع غير مألوف، حتى في حال معرفة السارق لرمز PIN. 

وكذلك، تمت إضافة ميزة تأخير الأمان (Security Delay)، والتي تؤخر تغيير بيانات المصادقة البيومترية لمدة ساعة كاملة، ما يمنح المستخدم فرصة للتصرف قبل أن يتمكن السارق من التلاعب بإعدادات الهاتف.

 

نصائح سامسونج عند فقدان الجهاز

شاركت سامسونج بعض التوصيات عند فقدان أو سرقة الهاتف، مثل استخدام خدمة Samsung Find لقفل الجهاز أو مسح بياناته عن بُعد، أو عرض رسالة على شاشة القفل تحتوي على رقم للتواصل – مع التنبيه إلى عدم مشاركة معلومات شخصية حساسة.

وإذا كان الهاتف متصلًا بالإنترنت، يمكن تتبعه أو إصدار صوت رنين أو تفعيل وضع توفير الطاقة لإطالة عمر البطارية. كما يمكن الاستفادة من أجهزة Galaxy Watch أو السماعات الذكية للعثور على الهاتف أو الملحقات المفقودة.

 

حماية متقدمة لا توقف السرقات ولكن تقلل أضرارها

رغم أن هذه الأدوات لا تضمن منع السرقة بالكامل، إلا أنها تمنح المستخدمين وسائل أقوى لحماية بياناتهم والحفاظ على السيطرة على حساباتهم في الحالات الطارئة. 

وتشير سامسونج إلى أن هذه المبادرات جزء من التزامها المستمر بتعزيز الأمان الرقمي لمستخدمي أجهزتها.

سامسونج One UI 7 تحديث One UI 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور

أمواج غادرة.. شاهد مأساة طفلة تونسية ابتلعتها المياه أمام أعين والدتها

وزير الإسكان شريف الشربيني

5 ملايين وحدة سكنية.. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الصيام

حكم صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء .. دار الإفتاء تجيب

مشيخة الأزهر

الأزهر وثورة 30 يونيو.. جهود كبيرة لمواجهة إرهاب الإخوان وتصحيح الأفكار المغلوطة

الوضوء

عضو بمركز الأزهر: الوضوء عبادة عظيمة ذات أثر نفسي وروحي ومادي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد