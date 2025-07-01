تحذير لمستخدمي هواتف Galaxy: فعّلوا هذه المزايا فورًا لحماية خصوصيتكم

مع تزايد معدلات سرقة الهواتف الذكية حول العالم، دعت سامسونج مستخدمي هواتف Galaxy إلى تفعيل أحدث ميزاتها الأمنية المخصصة لمكافحة السرقة، والتي باتت متاحة الآن على العديد من أجهزتها ضمن تحديث One UI 7.

وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية في حالات الفقدان أو السرقة.

التوسع في دعم أجهزة سامسونج

تم تقديم هذه الميزات لأول مرة مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 في وقت سابق من هذا العام، وتقوم سامسونج الآن بتوسيع نطاق توفرها لتشمل أجهزة أخرى مثل Galaxy S24، Z Fold 6، Z Flip 6، Z Fold 5، Z Flip 5، بالإضافة إلى Galaxy S23 وS22.

ومن المتوقع أن تصل إلى المزيد من أجهزة Galaxy في الفترة المقبلة.

قفل تلقائي عند السرقة أو انقطاع الاتصال

أبرز هذه الميزات الجديدة هي ميزة قفل الهاتف عند اكتشاف السرقة (Theft Detection Lock)، والتي تعتمد على مستشعرات الحركة لاكتشاف ما إذا تم خطف الهاتف من يد المستخدم، وتقوم تلقائيًا بقفل الشاشة لمنع الوصول الفوري إلى الجهاز.

كما توفر سامسونج ميزة قفل الجهاز في حال انقطاع الاتصال (Offline Device Lock)، والتي تقفل الشاشة تلقائيًا إذا ظل الهاتف غير متصل لفترة، مما يمنع استخدامه حتى في حال تعطيل الإنترنت أو شبكة الهاتف.

تحسينات على ميزة القفل عن بُعد

قامت سامسونج أيضًا بتحديث ميزة القفل عن بُعد (Remote Lock)، حيث يمكن للمستخدم قفل هاتفه المسروق من خلال التحقق من رقم الهاتف، ثم استخدام أدوات سامسونج لاستعادة الحساب واتخاذ إجراءات إضافية لحمايته.

حماية إضافية ضد تغييرات الهوية

ضمن مميزات الحماية الجديدة، أضافت سامسونج ميزة التحقق من الهوية (Identity Check)، والتي تتطلب التحقق البيومتري (بصمة أو وجه) عند محاولة تغيير إعدادات الأمان من موقع غير مألوف، حتى في حال معرفة السارق لرمز PIN.

وكذلك، تمت إضافة ميزة تأخير الأمان (Security Delay)، والتي تؤخر تغيير بيانات المصادقة البيومترية لمدة ساعة كاملة، ما يمنح المستخدم فرصة للتصرف قبل أن يتمكن السارق من التلاعب بإعدادات الهاتف.

نصائح سامسونج عند فقدان الجهاز

شاركت سامسونج بعض التوصيات عند فقدان أو سرقة الهاتف، مثل استخدام خدمة Samsung Find لقفل الجهاز أو مسح بياناته عن بُعد، أو عرض رسالة على شاشة القفل تحتوي على رقم للتواصل – مع التنبيه إلى عدم مشاركة معلومات شخصية حساسة.

وإذا كان الهاتف متصلًا بالإنترنت، يمكن تتبعه أو إصدار صوت رنين أو تفعيل وضع توفير الطاقة لإطالة عمر البطارية. كما يمكن الاستفادة من أجهزة Galaxy Watch أو السماعات الذكية للعثور على الهاتف أو الملحقات المفقودة.

حماية متقدمة لا توقف السرقات ولكن تقلل أضرارها

رغم أن هذه الأدوات لا تضمن منع السرقة بالكامل، إلا أنها تمنح المستخدمين وسائل أقوى لحماية بياناتهم والحفاظ على السيطرة على حساباتهم في الحالات الطارئة.

وتشير سامسونج إلى أن هذه المبادرات جزء من التزامها المستمر بتعزيز الأمان الرقمي لمستخدمي أجهزتها.