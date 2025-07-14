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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعتمد استراتيجية جديدة في سلسلة Galaxy S26

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أظهرت تقارير أن شركة سامسونج ستُبقي على مقاسات شاشات هواتف سلسلة Galaxy S26 مشابهة لتلك في سلسلة Galaxy S25، دون تغييرات كبيرة في الحجم. حيث سيكون قياس الشاشة للطراز الأساسي Galaxy S26 بحجم 6.27 بوصة، بينما يأتي طراز Galaxy S26 Edge بشاشة 6.66 بوصة، وطراز Galaxy S26 Ultra بشاشة كبيرة قياسها 6.89 بوصة.

إلغاء طراز Plus واستبداله بـ Edge

وفقًا للتقارير، تتخلى سامسونج عن إصدار Plus في السلسلة الجديدة، وتعتمد بدلاً منه طراز Edge، وهو توجه مشابه لما قامت به شركة آبل مع هواتف iPhone 17 التي استبدلت طراز Plus بطراز iPhone 17 Air. 

سيركز هذا الطراز الجديد على التصميم الخارجي والأناقة، لكنه قد يكون أقل عملية مقارنة بالطرازات الأخرى.

التركيز على السماكة والذكاء الاصطناعي

يبدو أن صانعي الهواتف الذكية، بمن فيهم سامسونج، بدأوا يتحولون بعيدًا عن التنافس على حجم الشاشات وعدد الكاميرات، وبدؤوا يركزون على تقليل سماكة الهواتف وتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

فمثلاً، هاتف Galaxy Z Fold 7 الذي أُعلن مؤخرًا وأصبح متاحًا للطلب المسبق، تم تسويقه بشكل كبير كأرفع هاتف قابل للطي مقارنةً بالجيل السابق Galaxy Z Fold 6.

ورغم حصول Fold 7 على ترقية في الكاميرا، إلا أنها لم تكن طفرة كبيرة، حيث تم استخدام نفس كاميرا Galaxy S25 Ultra.

تباين في استراتيجيات سامسونج وآبل

بينما تسير سامسونج نحو جعل هواتفها أكثر نحافة دون زيادة سعة البطارية، فإن آبل تأخذ اتجاهًا معاكسًا مع طرازات iPhone 17 Pro، حيث من المتوقع أن تزيد سماكة الهاتف لتستوعب بطاريات أكبر.

في المجمل، يبدو أن سامسونج تحافظ على حجم هواتفها التقليدي مع تحسينات في التصميم والذكاء الاصطناعي، وتتبع خطوة مشابهة لآبل من حيث إلغاء طراز Plus لصالح طراز أكثر أناقة مثل Edge أو Air.

سامسونج سلسلة Galaxy S25 Galaxy S25

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