كافيار تطلق إصدارا محدودا من هاتف آيفون ..إليك أهم مواصفاته

طرحت شركة كافيار إصدارًا محدودًا من آيفون، يضم ساعة أوميجا سيماستر دايفر 300M 007 Edition، وهي ساعة متكاملة الوظائف، مدمجة في الجزء الخلفي من الهاتف. يبدأ سعر هذا الطراز، المسمى "آيفون نو تايم تو داي إديشن"، من 49,000 دولار أمريكي، وسيُطرح منه سبع ساعات فقط عالميًا.

مواصفات

من جانبها استخدمت الشركة ألياف التيتانيوم والكربون المستخدمة في صناعة الطائرات لإعادة بناء الهيكل الخلفي لهاتف آيفون.



كافيار جيمس بوند آيفون

من جانبها طورت شركة كافيار التصميم على مدى خمسة أشهر، وأنتجت 15 نموذجًا أوليًا قبل الانتهاء من هيكل الساعة.

تعد الساعة محاطة بحلقات تيتانيوم وتعد كل حلقة مصقولة بدقة تصل إلى ±0.02 مم.

يعد الهاتف متوافق مع هواتف iPhone 16 Pro Max أو iPhone 17 Pro Max القادمة و ساعة سيماستر الداخلية ليست نسخة طبق الأصل، بل هي كرونومتر ماستر كواكسيال الأصلي بدقة تقديرية تبلغ ±5 ثوانٍ يوميًا، ومقاومة للماء حتى عمق 300 متر.

كافيار جيمس بوند آيفون

يحصل المشترون على صندوق يتضمن الهاتف، ووثائق أوميجا الرسمية، وسماعات AirPods Pro 2، وحقيبة سفر أوميجا،وملحقات شحن Apple .

يمكن تقديم الطلبات عبر موقع كافيار الإلكتروني أو من خلال خدمة الاستقبال الشخصي. يستغرق إنتاج الجهاز ما يصل إلى ستة أسابيع، ويشمل ذلك التوصيل الفوري.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة كافيار مؤخرًا إصدارات فاخرة للغاية من هواتف سامسونج القابلة للطي بسعر يزيد عن 10 آلاف دولار ، وهواتف آيفون مستوحاة من الساعات السويسرية وتبدأ أسعارها من 8200 دولار.