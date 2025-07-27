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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمزايا ثورية.. مواصفات آيفون فولد القابل للطي وموعده طرحه بالأسواق

هاتف قابل للطي
هاتف قابل للطي
لمياء الياسين

يُعزز تسريب جديد من الصين العديد من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول إمكانية إطلاق أول هاتف قابل للطي من كوبرتينو، والذي يُطلق عليه بشكل غير رسمي اسم آيفون فولد  في عام ٢٠٢٦. 
وفقًا للمسرب الشهير Digital Chat Station (عبر Weibo)، يتميز نموذج Apple القابل للطي بشاشة رئيسية مقاس 7.7 بوصة عند فتحه، وشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة ويعد هذا أصغر قليلاً من الشائعات السابقة، التي قدرت الشاشة الرئيسية بمقاس أقرب إلى 7.8 بوصة ، ولكنه لا يزال يندرج ضمن فئة الأجهزة اللوحية.

آيفون قابل للطي 
 

يتميز هاتف سامسونج الأخير Galaxy Z Fold 7 بشاشة داخلية مقاس 8 بوصات وشاشة خارجية مقاس 6.5 بوصات. أما هاتف Oppo Find N5، فهو أكبر حجمًا بشاشة قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة.

 فوفقًا للتقارير، سيتمتع آيفون فولد بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، وهي تقريبًا نفس أبعاد آيباد ميني وقد يعني هذا أن آبل تستهدف تجربة عملية ومألوفة أكثر بدلًا من محاولة منافسة الأجهزة القابلة للطي الضخمة والبارزة.


تسريب حجم شاشة آيفون

أشار موقع Digital Chat Station أيضًا إلى أن النموذج الأولي قد خضع لبعض التقليص، بما يتماشى مع تحليل سابق لمحلل آبل، مينغ تشي كو. عند طيه، قد يتراوح سمك الجهاز بين 9 و9.5 ملم، وهو أثقل قليلاً من هاتف سامسونج القابل للطي بسمك 8.9 ملم، ولكنه لا يزال نحيفًا بشكل مدهش بالنسبة لهاتف قابل للطي من الجيل الأول ومن المتوقع أنّ تطلق آبل أول هاتف قابل للطيّ العام المُقبل.

هاتف قابل للطي الأجهزة اللوحية Galaxy Z Fold 7 هاتف OPPO Find N5 آيفون فولد

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