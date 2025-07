قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل هواتف ذكية قابلة للطي في 2025

7/17/2025 10:00:00 AM

إذا كنت تنتظر إحياء هاتف قابل للطي يُقدم أداءً وكاميرات وعمر بطارية مُرضٍ، فقد يكون عام 2025 هو العام المناسب. لقد قطع هذا الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي شوطًا طويلًا منذ بداياته الهشة والمُعقدة. تُقدم الهواتف القابلة للطي من الطراز الأول اليوم شاشات AMOLED مذهلة، وشرائح مُتطورة، وشحنًا سريعًا، وتقنيات مُدعمة بالذكاء الاصطناعي تُنافس الهواتف اللوحية كاملة الحجم.

إليك نظرة متعمقة على أفضل الهواتف القابلة للطي التي يمكنك شراؤها الآن، والتي تغطي أحدث المنتجات من Xiaomi وSamsung وMotorola ومنافس مفاجئ من Infinix.



1. سامسونج جالاكسي زد فليب 7



أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 7، أحدث هواتفها القابلة للطي حتى الآن. يتميز بشاشة Super AMOLED FlexWindow قياس 4.1 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 2600 شمعة/متر مربع، ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تدعم شاشة AMOLED الرئيسية قياس 6.9 بوصة معدل تحديث 120 هرتز، وميزات HDR.

يزن هاتف Z Flip 7 188 جرامًا ويبلغ سمكه 13.7 ملم عند طيه. يعمل الجهاز بمعالج Exynos 2500، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة تحديث One UI 8.

يتضمن إعداد الكاميرا المزدوجة كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

قامت شركة سامسونج بتسعير هاتف Galaxy Z Flip 7 بسعر يبدأ من 1,099.99 دولارًا أمريكيًا/1,09,999 روبية هندية، مع بدء المبيعات اعتبارًا من 25 يوليو في بلدان مختارة.

في الصين، معززًا بالعديد من التحسينات في مكوناته وشاشته وميزات الذكاء الاصطناعي. يتميز الهاتف بتصميم AMOLED قابل للطي بثلاثة انحناءات وإطار معدني مصقول. يبلغ سمكه عند فتحه 7.57 ملم، ويزن 199 جرامًا.

2-هاتف Mix Flip 2

يستخدم هاتف Mix Flip 2 آلية مفصلية جديدة مصممة لتحمل 200,000 طي. يأتي هاتف Xiaomi بشاشة AMOLED خارجية مقاس 4.01 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3200 شمعة.

تدعم الشاشة الخارجية أكثر من 500 تطبيق، ومعاينة الرسائل، ومسح رموز الاستجابة السريعة، والمكالمات الصوتية، والتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من الداخل، يستخدم الهاتف شاشة AMOLED قابلة للطي بقياس 6.86 بوصة يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite SoC مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

يحتوي على بطارية بسعة 5165 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 67 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

تتضمن الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مُعدّلًا بتقنية لايكا، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أضافت شاومي وضعًا جديدًا لكاميرا الفيديو الرقمية (DV) ومجموعة طابعة صور بتقنية التسامي الحراري.

يعمل الهاتف بنظام HyperOS 2 ويتصل بشكل وثيق بمنظومة شاومي، بما في ذلك التحكم المباشر بسيارات شاومي، ونقل ملفات الآيفون، ومشاركة تطبيقات ماك. يتوفر الهاتف حاليًا في الصين، لكن Mix Flip 2 يبرز بسهولة كأكثر الهواتف القابلة للطي شمولًا في مجموعة شاومي حتى الآن.

3. موتورولا رازر 60 ألترا





أطلقت موتورولا هاتف Razr 60 Ultra بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO pOLED بقياس 6.96 بوصة، وشاشة خارجية بدقة FHD+ بقياس 4 بوصات. تدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 165 هرتز ومستويات سطوع قصوى أعلى.

يستخدم الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت. وقد أضافت موتورولا أدوات ذكاء اصطناعي مثل "Catch Me Up" و"Pay Attention" و"Remember This"، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام مفتاح ذكاء اصطناعي مخصص. كما يدعم الهاتف ميزة "Look & Talk" في وضع الخيمة للتفاعل بدون استخدام اليدين.

يتضمن نظام الكاميرا الثلاثية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4700 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقوة 68 واط وشحن لاسلكي بقوة 30 واط. وتَعِد موتورولا بتحديثات نظام التشغيل لمدة 3 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات. ويُباع الجهاز بسعر 99,999 روبية هندية في الهند.