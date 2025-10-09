هل يمكن لتطبيق أراتاي الهندي منافسة عملاق مثل واتساب؟

في الأسابيع الأخيرة، أصبح تطبيق أراتاي، الذي طورته شركة التكنولوجيا الهندية زوهو، حديث البلاد بعد أن شهد تزايدا غير مسبوق في شعبيته.

وقالت الشركة إنها سجلت 7 ملايين تنزيل في "سبعة أيام الأسبوع الماضي"، دون تحديد التواريخ، وفقا لشركة Sensor Tower المتخصصة في ذكاء الأسواق، كانت تنزيلات أراتاي أقل من 10000 في أغسطس الماضي.

ما هو تطبيق أراتاي؟

تطبيق أراتاي، الذي يعني "الدردشة" باللغة التاميلية، تم إطلاقه بشكل غير رسمي في عام 2021، لكن لم يكن يعرفه الكثيرون.

ومع ذلك، يرتبط هذا الارتفاع المفاجئ في شعبيته بدعوة الحكومة الهندية لتحقيق الاعتماد الذاتي، في وقت تواجه فيه البلاد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على صادراتها.

وقد تكررت دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤوليه خلال الأسابيع الماضية للمواطنين للاعتماد على التطبيقات الهندية، في إطار شعار "اصنع في الهند، وادفع في الهند".

وقال الوزير الفيدرالي دارمندرا برادهان في منشور له على منصة إكس قبل أسبوعين، إنه يجب على الناس استخدام “التطبيقات المصنوعة في الهند للبقاء على اتصال”، ومنذ ذلك الحين، بدأ العديد من الوزراء وقادة الأعمال بالترويج لتطبيق أراتاي أيضا.

وأشارت زوهو إلى أن الدعم الحكومي "سهم بشكل كبير في الزيادة المفاجئة في تنزيلات أراتاي".

التنزيلات والنمو السريع

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زوهو، ماني فيمبو، في تصريح لـ BBC: "في غضون ثلاثة أيام فقط، شهدنا زيادة كبيرة في التسجيلات اليومية من 3000 إلى 350000، أما بالنسبة لعدد المستخدمين النشطين، فقد شهدنا قفزة بنسبة 100X، وهذا العدد لا يزال في ارتفاع".

وأضاف أن ذلك يظهر حماس المستخدمين تجاه منتج محلي يمكنه تلبية احتياجاتهم الخاصة.

ورغم ذلك، لم تقدم الشركة تفاصيل حول عدد المستخدمين النشطين، لكن الخبراء يعتقدون أن التطبيق لا يزال بعيدا عن تحقيق نفس النجاح الذي حققه واتساب في الهند، والذي يملك 500 مليون مستخدم نشط شهريا في البلاد.

المنافسة مع واتساب

يعد واتساب في الهند تطبيقا أساسيا في حياة الناس، حيث يستخدمه الجميع من إرسال التهاني الجماعية صباحًا إلى إدارة الأعمال.

ولكن أراتاي يقدم ميزات مشابهة لواتساب، مثل إرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، كما يوفر كلا التطبيقين مجموعة من الأدوات التجارية، ويقول أراتاي إنه مصمم للعمل بسلاسة على الهواتف منخفضة المواصفات وبالاتصال الإنترنت البطيء.

وقد أشاد العديد من المستخدمين بـ أراتاي على وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بواجهة المستخدم وتصميم التطبيق، بينما أشار آخرون إلى أنه ينافس واتساب من حيث سهولة الاستخدام، كما أبدى البعض فخرهم باستخدام تطبيق هندي ودعوا الآخرين لتحميله.

التحديات التي تواجهه أراتاي

ليس أراتاي أول تطبيق هندي يحاول منافسة العمالقة الدوليين، فقد كانت هناك محاولات سابقة من تطبيقات مثل كو و موج لتحل محل تويتر و تيك توك بعد حظر الحكومة الهندية للتطبيق الصيني في 2020، ولكنها لم تحقق النجاح المتوقع بعد النجاح الأولي، حتى شير شات، الذي كان يروج له كمنافس لـ واتساب، بدأ يخفف من طموحاته.

ويعتقد الكاتب والمحلل التكنولوجي في دلهي، براسانتو ك. روي، أن من الصعب على أراتاي اختراق قاعدة مستخدمي واتساب الضخمة، خاصة وأن منصة واتساب تستضيف عددا كبيرا من الشركات والخدمات الحكومية.

الخصوصية والتحديات القانونية

أحد المخاوف التي طرحها الخبراء هو مسألة الخصوصية في أراتاي، على الرغم من أن التطبيق يقدم تشفيرا من طرف إلى طرف E2EE للمكالمات الصوتية والفيديو، إلا أنه لا يمتد حاليا إلى الرسائل النصية.

وقال شاشيدار ك. جاي، رئيس تحرير ميدياناما، وهو بوابة إلكترونية تهتم بسياسات التكنولوجيا في الهند: “تريد الحكومة تأكيد قابلية تتبع الرسائل لأسباب أمنية، ويمكن القيام بذلك بسهولة دون التشفير الكامل”، لكنه أضاف أن هذا يعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

وقالت زوهو إنها تعمل بنشاط على تقديم التشفير الكامل للرسائل النصية، وأضاف ماني فيمبو أن الشركة كانت تخطط لإطلاق هذه الميزة بعد أشهر قليلة، ولكن تم تسريع الجداول الزمنية.

ومع ذلك، يظل السؤال قائما: هل يمكن لتطبيق هندي مثل أراتاي أن يتنافس مع واتساب وأمثاله من العملاقة العالمية التي تتمتع بدعم قانوني ومالي قوي؟ وقت طويل قد يمر قبل أن نعرف الإجابة.