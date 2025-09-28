قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
تكنولوجيا وسيارات

منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟

تطبيق أراتاي
تطبيق أراتاي
شيماء عبد المنعم

منذ ظهوره، أصبح تطبيق واتساب جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، لا سيما في الهند، حيث تحول إلى المنصة الأولى للتواصل في مختلف السياقات، سواء كانت عائلية أو مهنية. 

ولا تعكس هذه الشعبية مجرد انطباعات، بل تؤكدها الأرقام، حيث تجاوز عدد مستخدمي واتساب في الهند حاجز 500 مليون مستخدم، لتصبح بذلك من أكبر أسواق التطبيق على مستوى العالم.


وفي ظل هذا الحضور الطاغي، برز تطبيق هندي جديد يدعى أراتاي Arattai يسعى لمنافسة واتساب، مدفوعا بطموح محلي ورؤية بديلة في عالم المراسلة.



ما هو تطبيق أراتاي؟



أراتاي هو تطبيق للمراسلة الفورية طورته شركة زوهو Zoho الهندية، ومقرها مدينة تشيناي، ويقدم كبديل “صنع في الهند” لتطبيقات المحادثة العالمية. 

يحمل اسمه معنى “الدردشة الودية” بلغة التاميل، ويهدف إلى تسهيل المحادثات اليومية، مع دعم الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الوسائط، والقصص، والقنوات.

يتميز التطبيق بدعمه للتشفير الكامل للمكالمات، رغم أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير فيما يتعلق بالرسائل النصية، ما يجعله في مرحلة انتقالية قبل أن يكون منافسا متكاملا.



دعم حكومي وتصدر في متجر التطبيقات



ما لفت الأنظار مؤخرا إلى أراتاي هو الدعم الحكومي الذي تلقاه، إذ دعا وزير التعليم في الحكومة الهندية، دارمندرا برادان، المواطنين إلى تجربة التطبيق كخيار آمن ووطني، كما حقق التطبيق المركز الأول في متجر التطبيقات داخل الهند، ما يشير إلى تنامي الاهتمام به محليا.



الخصوصية كأهم ورقة رابحة



يعتمد أراتاي على الخصوصية كعامل تميز رئيسي، إذ تؤكد شركة “زوهو” أنها لا تستغل بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية، في ظل تزايد القلق العالمي بشأن سياسات الخصوصية في التطبيقات الأجنبية. 

ويوفر التطبيق خدمات المراسلة الفردية والجماعية، مع دعم متعدد للأجهزة، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب وأندرويد تي في، إضافة إلى خصائص القصص والقنوات.



هل يستطيع أراتاي إزاحة واتساب؟



رغم الزخم الحالي، فإن استبدال واتساب في السوق الهندية لن يكون بالأمر السهل، فقد حاولت تطبيقات أخرى مثل "Hike"، “تيليجرام” و “WeChat” ذلك سابقا، لكنها لم تتمكن من منافسته على نطاق واسع.

ما يميز أراتاي هو التوقيت، والدعم الوطني، والاتجاه المتصاعد نحو السيادة الرقمية، بالإضافة إلى اعتماد المستخدمين المتزايد على التطبيقات المحلية. 

ومع ذلك، يبقى غياب ميزة التشفير التام للرسائل عائقا جوهريا، ما يجعل التطبيق في الوقت الراهن منافسا واعدا، لا بديلا مباشرا.

