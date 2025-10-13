بعد سنوات من التردد.. HP تفاجئ الجميع بتغيير مفاجئ في EliteBook 8

في عام 2016، أحدثت آبل ثورة في عالم الحواسيب المحمولة عندما كشفت عن جهاز MacBook Pro الجديد، الذي تخلى لأول مرة عن منفذ USB-A التقليدي، متبنيا تصميما يعتمد بالكامل على منافذ USB-C.

ومنذ ذلك الحين، حافظت آبل على هذا التوجه، ولم تعد منفذ USB-A حتى في آخر إعادة تصميم، التي أعادت فقط منفذ HDMI.

هذا التحول الجريء دفع العديد من الشركات المصنعة – بما في ذلك HP – إلى اعتماد منافذ USB-C في بعض حواسيبها المحمولة، وإن بدرجات متفاوتة.

ومع ذلك، لم تكن سلسلة EliteBook من بين هذه الأجهزة، إذ فضلت HP الحفاظ على الطابع المحافظ لأجهزة الأعمال، وواصلت تقديم منفذي USB-A في معظم طرازات EliteBook حتى عام 2024، مثل HP EliteBook 845 G11.

وفي هذا العام، أعادت HP تصميم سلسلة EliteBook مجددا، بما في ذلك السلسلة الأساسية HP EliteBook 8، التي تواصل إرث سلسلة EliteBook 800.

تحديث بسيط لكنه مهم

مع الطرازات الجديدة، أجرت HP تعديلا بسيطا لكنه عملي، حيث استبدلت منفذي USB-A بمنفذ واحد فقط، وزادت عدد منافذ USB-C من اثنين إلى ثلاثة، هذا يعد تطورا منطقيا ومتوازنا.

إذ حافظت HP على التوافق مع الأجهزة القديمة، لكنها أضافت منفذ USB-C إضافيا يتميز بقدرات أعلى، مثل دعم DisplayPort والشحن عبر المنفذ.

ويعتبر موقع منفذ USB-C الجديد نقطة إيجابية مهمة: فبما أن المنفذ الإضافي يقع على الجانب الأيمن، أصبح من الممكن الآن شحن أجهزة HP EliteBook الجديدة، مثل HP EliteBook 8 G1a 14، من كلا الجانبين الأيسر والأيمن.

وهذا يعد حلا لمشكلة شائعة طالما اشتكى منها المستخدمون، حيث كانت معظم الشركات تضع منافذ الشحن فقط على جانب واحد، مما يقيد طريقة استخدام الجهاز.

تحسينات مطلوبة

ورغم أن هذا التحديث يعتبر تطورا مرحبا به، إلا أن هناك مجالا للتحسين، فالمنفذ الجديد يفتقر إلى دعم Thunderbolt، على عكس منافذ USB-C الموجودة على الجانب الأيسر، ومع ذلك، فإن القدرة على الشحن من كلا الجانبين تمثل بالفعل تحسنا كبيرا في تجربة الاستخدام.