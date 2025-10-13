بعد سنوات من التردد.. HP تفاجئ الجميع بتغيير مفاجئ في EliteBook 8

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
في عام 2016، أحدثت آبل ثورة في عالم الحواسيب المحمولة عندما كشفت عن جهاز MacBook Pro الجديد، الذي تخلى لأول مرة عن منفذ USB-A التقليدي، متبنيا تصميما يعتمد بالكامل على منافذ USB-C. 

ومنذ ذلك الحين، حافظت آبل على هذا التوجه، ولم تعد منفذ USB-A حتى في آخر إعادة تصميم، التي أعادت فقط منفذ HDMI.

هذا التحول الجريء دفع العديد من الشركات المصنعة – بما في ذلك HP – إلى اعتماد منافذ USB-C في بعض حواسيبها المحمولة، وإن بدرجات متفاوتة.

ومع ذلك، لم تكن سلسلة EliteBook من بين هذه الأجهزة، إذ فضلت HP الحفاظ على الطابع المحافظ لأجهزة الأعمال، وواصلت تقديم منفذي USB-A في معظم طرازات EliteBook حتى عام 2024، مثل HP EliteBook 845 G11.

وفي هذا العام، أعادت HP تصميم سلسلة EliteBook مجددا، بما في ذلك السلسلة الأساسية HP EliteBook 8، التي تواصل إرث سلسلة EliteBook 800.

تحديث بسيط لكنه مهم

مع الطرازات الجديدة، أجرت HP تعديلا بسيطا لكنه عملي، حيث استبدلت منفذي USB-A بمنفذ واحد فقط، وزادت عدد منافذ USB-C من اثنين إلى ثلاثة، هذا يعد تطورا منطقيا ومتوازنا.

إذ حافظت HP على التوافق مع الأجهزة القديمة، لكنها أضافت منفذ USB-C إضافيا يتميز بقدرات أعلى، مثل دعم DisplayPort والشحن عبر المنفذ.

ويعتبر موقع منفذ USB-C الجديد نقطة إيجابية مهمة: فبما أن المنفذ الإضافي يقع على الجانب الأيمن، أصبح من الممكن الآن شحن أجهزة HP EliteBook الجديدة، مثل HP EliteBook 8 G1a 14، من كلا الجانبين الأيسر والأيمن. 

وهذا يعد حلا لمشكلة شائعة طالما اشتكى منها المستخدمون، حيث كانت معظم الشركات تضع منافذ الشحن فقط على جانب واحد، مما يقيد طريقة استخدام الجهاز.

تحسينات مطلوبة

ورغم أن هذا التحديث يعتبر تطورا مرحبا به، إلا أن هناك مجالا للتحسين، فالمنفذ الجديد يفتقر إلى دعم Thunderbolt، على عكس منافذ USB-C الموجودة على الجانب الأيسر، ومع ذلك، فإن القدرة على الشحن من كلا الجانبين تمثل بالفعل تحسنا كبيرا في تجربة الاستخدام.

