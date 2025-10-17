محافظ كفر الشيخ: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتعريفة الأجرة

شدد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي تجاوز أو مخالفة للتعليمات.

وقال محافظ كفرالشيخ، خلال بيان، إن هناك متابعة دقيقة على مدار الـ24 ساعة لجميع المواقف من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو استغلال للمواطنين في تحصيل أجرة تزيد عن التعريفة الرسمية.

ووجه محافظ كفر الشيخ مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة دون الاستيكر المحدد بالتعريفة، منعًا لاستغلال المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف للتواجد الميداني ومتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي شكاوى.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، مؤكدًا أن جميع القنوات مفتوحة لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة.