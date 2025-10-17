قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
محافظ كفر الشيخ لعد تطبيق تعريفة الكوب الجديدة: لن نسمح باستغلال المواطن| صور

محمود زيدان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مجمع المواقف العمومي وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب، والتأكد من التزام السائقين بوضع ملصقات الأجرة الجديدة في أماكن واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات.

استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الالتزام بالتعريفة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال المواطنين أو تحصيل مبالغ زائدة عن المقررة، موجهًا باتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف، والمقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يتابع على مدار الساعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في جميع المواقف، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا ميدانية مفاجئة تمر دوريًا للتأكد من الانضباط الكامل، ومحاسبة أي مخالف يتلاعب بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال.

ووجّه محافظ كفرالشيخ مدير مشروع المواقف بمراجعة وضع بنرات ولافتات إرشادية داخل جميع المواقف مدون عليها التعريفة الجديدة، مع عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون ملصق التعريفة الرسمي، مؤكدًا ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المرور والمواقف، والتفاعل المباشر مع المواطنين لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان الالتزام الكامل.

وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات، والخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، مؤكدًا أن جميع الخطوط تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية حقوق المواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الاحتلال

العربي للدراسات: الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان تحمل أهدافا خبيثة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الصراع على السلطة أخطر ما في المشهد الفلسطيني.. فيديو

حسام موافي

حسام موافي: حذاري الاعتقاد بأن المرض النفسي شتيمة.. فيديو

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

