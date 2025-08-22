وحش التصوير من أوبو.. تسريبات تكشف مواصفات Find X9 Pro قبل إطلاقه

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة Find X9، وسط تزايد التسريبات والشائعات حول مواصفات هذه الهواتف المنتظرة.

ومن المقرر أن تشمل سلسلة أوبو القادمة هاتفي Find X9 وFind X9 Pro، على أن تنضم النسخة Ultra في وقت لاحق من العام المقبل.

تعرف سلسلة أوبو X بقوتها في مجال التصوير وأدائها العالي، ويبدو أن الشركة تعتزم الحفاظ على هذه السمعة مع الجيل الجديد، حيث كشف مؤخرا عن بعض تفاصيل كاميرا Oppo Find X9 Pro 5G، ما يشير إلى ترقيات ملحوظة قد تهم الباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة.

تسريبات كاميرا Oppo Find X9 Pro

بحسب تقرير لموقع SmartPrix، من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find X9 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية محسنة تتضمن مستشعرات جديدة تعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي.

وتشير المعلومات إلى أن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-828 بقياس 1/1.28 إنش وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN5 ودعم التركيز التلقائي.

إلى جانب كاميرا تيليفوتو متقدمة قد تكون عبارة عن دمج لعدستين بدقة 50 ميجابكسل في عدسة واحدة بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HP5 بحجم 1/1.56 إنش، زووم بصري 3x، وطول بؤري 70 ملم.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول مرة يستخدم فيها مستشعر HP5 من سامسونج في هاتف ذكي، مما يجعل Find X9 Pro من أوائل الأجهزة التي تقدم هذه التقنية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي الأخرى مرشحة للترقية، إذ يعتقد أنها ستكون بدقة 50 ميجابكسل أيضا، مع نفس مستشعر Samsung JN5 ودعم التركيز التلقائي، ما يعد بتجربة تصوير سيلفي محسنة.

تصميم جديد وأداء محسن في الأفق

بعيدا عن الكاميرا، يرجح أن يحصل هاتف Oppo Find X9 Pro على تصميم جديد، مع وحدة كاميرات خلفية مستطيلة الشكل بدلا من الشكل الدائري الكبير في الإصدارات السابقة، كما يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.78 بوصة مع حواف نحيفة.

على مستوى الأداء، قد يتم تزويد الهاتف بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 9500، مع بطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 إلى 7500 مللي أمبير، ما يعد بوقت استخدام طويل وأداء قوي.

موعد الإطلاق المتوقع

حتى الآن، لم تعلن أوبو رسميا عن موعد الإطلاق، لكن التسريبات تشير إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال شهر سبتمبر المقبل في السوق الصينية، على أن يتم إطلاق الهاتف لاحقا في الأسواق العالمية، ومن بينها الهند.