قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش التصوير من أوبو.. تسريبات تكشف مواصفات Find X9 Pro قبل إطلاقه

Oppo Find
Oppo Find
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة Find X9، وسط تزايد التسريبات والشائعات حول مواصفات هذه الهواتف المنتظرة. 

ومن المقرر أن تشمل سلسلة أوبو القادمة هاتفي Find X9 وFind X9 Pro، على أن تنضم النسخة Ultra في وقت لاحق من العام المقبل.

تعرف سلسلة أوبو X بقوتها في مجال التصوير وأدائها العالي، ويبدو أن الشركة تعتزم الحفاظ على هذه السمعة مع الجيل الجديد، حيث كشف مؤخرا عن بعض تفاصيل كاميرا Oppo Find X9 Pro 5G، ما يشير إلى ترقيات ملحوظة قد تهم الباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة.

تسريبات كاميرا Oppo Find X9 Pro 

بحسب تقرير لموقع SmartPrix، من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find X9 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية محسنة تتضمن مستشعرات جديدة تعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي. 

وتشير المعلومات إلى أن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-828 بقياس 1/1.28 إنش وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung JN5 ودعم التركيز التلقائي.

إلى جانب كاميرا تيليفوتو متقدمة قد تكون عبارة عن دمج لعدستين بدقة 50 ميجابكسل في عدسة واحدة بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HP5 بحجم 1/1.56 إنش، زووم بصري 3x، وطول بؤري 70 ملم.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول مرة يستخدم فيها مستشعر HP5 من سامسونج في هاتف ذكي، مما يجعل Find X9 Pro من أوائل الأجهزة التي تقدم هذه التقنية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي الأخرى مرشحة للترقية، إذ يعتقد أنها ستكون بدقة 50 ميجابكسل أيضا، مع نفس مستشعر Samsung JN5 ودعم التركيز التلقائي، ما يعد بتجربة تصوير سيلفي محسنة.

تصميم جديد وأداء محسن في الأفق

بعيدا عن الكاميرا، يرجح أن يحصل هاتف Oppo Find X9 Pro على تصميم جديد، مع وحدة كاميرات خلفية مستطيلة الشكل بدلا من الشكل الدائري الكبير في الإصدارات السابقة، كما يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.78 بوصة مع حواف نحيفة.

على مستوى الأداء، قد يتم تزويد الهاتف بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 9500، مع بطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 إلى 7500 مللي أمبير، ما يعد بوقت استخدام طويل وأداء قوي.

موعد الإطلاق المتوقع

حتى الآن، لم تعلن أوبو رسميا عن موعد الإطلاق، لكن التسريبات تشير إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال شهر سبتمبر المقبل في السوق الصينية، على أن يتم إطلاق الهاتف لاحقا في الأسواق العالمية، ومن بينها الهند.

أوبو سلسلة Find X9 مواصفات Find X9 Pro Oppo Find X9 Pro 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حسن الصعيدي

صوته يسكن القلوب قبل الآذان.. صدى البلد يكرم الشيخ محمد حسن الصعيدي .. فيديو وصور

خطيب المسجد النبوي

السعيد من ارتدى أثوابها .. خطيب المسجد النبوي يوصي بهذه الطاعة بكل الأوقات

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. ردد أفضل 7 أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد