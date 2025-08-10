سعر ومواصفات Oppo Reno 14 رسميًا .. مزايا قوية وتصميم مميز

لطالما حققت سلسلة هواتف Oppo Reno توازنًا مثاليًا بين الأناقة والجودة.. ويواصل هاتف Oppo Reno 14 5G هذا الإرث، مقدمًا صورًا متطورة، وبطارية كبيرة مع شحن سريع، ومعالجًا قويًا بتصميم أنيق ونحيف.

ميزات هاتف Oppo Reno 14 5G

يُعد الهاتف متعدد الاستخدامات بتصميم هندسي متقن، مع تركيز كبير على التصوير الفوتوغرافي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام اليومية.

يُعد أول ما يلفت انتباهك في إصدار اللؤلؤ الأبيض لهاتف Oppo Reno 14 5G هو انعكاس الضوء على سطحه. تُضفي اللوحة الخلفية أنماطًا دقيقة عند إمالتها، مما يمنحها مظهرًا فاخرًا دون أن تبدو مُبهرجة.

يمنح زجاج Oppo المخملي للظهر ملمسًا حريريًا مقاومًا لبصمات الأصابع، مما يحافظ على نظافة الجهاز حتى بعد جلسات الاستخدام الطويلة.

مواصفات هاتف Reno 14 5G

أما عن المواصفات الآخرى للجهاز فهو يأتي بسمك 7.42 مم فقط ووزن 187 جرامًا، يتميز هاتف Reno 14 5G بأنه نحيف وخفيف الوزن، مما يجعله مريحًا للإمساك به لفترات طويلة ورغم هذا التصميم المدمج، إلا أنه يتمتع بجمال أنيق. يوفر هيكله المصنوع من الألومنيوم عالي الجودة المستخدم في صناعة الطائرات سلامة هيكلية فائقة، مع مقاومة أفضل للانحناء والسقوط مقارنةً بالهياكل البلاستيكية.

كما يأتي الهاتف بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69، ما يعني أنه يتحمل الغبار ونفثات الماء عالية الضغط، وحتى الغمر القصير في الماء.