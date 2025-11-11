قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تطلق هاتف Moto G100 وشاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto G100

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.

Xiaomi Buds 6.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات شاومي بودز 6 والتي يتوقع إطلاقها قريبا ومن المتوقع أن تُمثل سماعات الأذن الجديدة أحدث منتجات شاومي من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto 

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.

أحدث أخبار أخبارا وتقارير أحدث التقنيات التكنولوجيا هاتف Moto X70 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

فضة

الفضة تواصل الصعود مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

جانب من الجولة

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات حياة كريمة بالفيوم

جانب من الورشة

الهيئة المصرية للمواصفات تطلق ورشة عمل لتطوير الأداء المؤسسي بـ ISO 9001

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد