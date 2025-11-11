أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تطلق هاتف Moto G100 وشاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto G100

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.

Xiaomi Buds 6.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الرخيصة

إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات شاومي بودز 6 والتي يتوقع إطلاقها قريبا ومن المتوقع أن تُمثل سماعات الأذن الجديدة أحدث منتجات شاومي من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.