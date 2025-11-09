بمواصفات مذهلة وبطارية جبّارة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أعلنت شركة هارمان إنترناشيونال عن إطلاق سماعات JBL Tune 730BT اللاسلكية فوق الأذن في اليابان. سيكون الطراز الجديد متاحًا ابتداءً من 13 نوفمبر 2025.

مع تزايد استخدام بث الموسيقى والفيديو، أصبح المزيد من الناس يستخدمون سماعات الرأس ليس فقط للاستماع، بل أيضًا كجزء من أسلوبهم الشخصي. تُناسب سماعة JBL Tune 730BT هذا التوجه بهيكلها خفيف الوزن وقابل للطي، حيث يزن حوالي 218 جرامًا.. ستتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق.



سماعات JBL Tune 730BT اللاسلكية فوق الأذن

تعد سماعات الرأس مزودة بمحرك ديناميكي مقاس 40 مم يوفر صوت JBL الجهير النقي مع ترددات عالية واضحة كما أنها مزودة بميكروفونين بتقنية تشكيل الشعاع ووحدة تقليل ضوضاء بالذكاء الاصطناعي تساعد على تقليل ضوضاء الخلفية للحصول على مكالمات أكثر وضوحًا.

تدعم سماعة Tune 730BT تقنية بلوتوث 6.0 وأحدث معايير LE Audio باستخدام برنامج ترميز LC3، مما يُحسّن كفاءة الطاقة وجودة الصوت.

يُعد عمر البطارية من أبرز مميزاتها. توفر سماعات Tune 730BT ما يصل إلى 76 ساعة من التشغيل بشحنة كاملة. مع الشحن السريع، يوفر شحن لمدة خمس دقائق حوالي خمس ساعات من الاستخدام. كما تدعم السماعات الاتصال متعدد النقاط، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل جهازي بلوتوث في الوقت نفسه.

يمكن للمستخدمين ضبط أزرار التحكم وإعدادات الصوت عبر تطبيق JBL Headphones.

التسعير والتوافر



سيتم طرح سماعات الرأس اللاسلكية JBL Tune 730BT للبيع بسعر 13200 ين بما في ذلك الضريبة.