اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة وبطارية جبّارة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات لاسلكية
سماعات لاسلكية
لمياء الياسين

أعلنت شركة هارمان إنترناشيونال عن إطلاق سماعات JBL Tune 730BT اللاسلكية فوق الأذن في اليابان. سيكون الطراز الجديد متاحًا ابتداءً من 13 نوفمبر 2025.

مع تزايد استخدام بث الموسيقى والفيديو، أصبح المزيد من الناس يستخدمون سماعات الرأس ليس فقط للاستماع، بل أيضًا كجزء من أسلوبهم الشخصي. تُناسب سماعة JBL Tune 730BT هذا التوجه بهيكلها خفيف الوزن وقابل للطي، حيث يزن حوالي 218 جرامًا.. ستتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق.


سماعات JBL Tune 730BT اللاسلكية فوق الأذن

تعد سماعات الرأس مزودة بمحرك ديناميكي مقاس 40 مم يوفر صوت JBL الجهير النقي مع ترددات عالية واضحة كما أنها مزودة بميكروفونين بتقنية تشكيل الشعاع ووحدة تقليل ضوضاء بالذكاء الاصطناعي تساعد على تقليل ضوضاء الخلفية للحصول على مكالمات أكثر وضوحًا. 

تدعم سماعة Tune 730BT تقنية بلوتوث 6.0 وأحدث معايير LE Audio باستخدام برنامج ترميز LC3، مما يُحسّن كفاءة الطاقة وجودة الصوت.

يُعد عمر البطارية من أبرز مميزاتها. توفر سماعات Tune 730BT ما يصل إلى 76 ساعة من التشغيل بشحنة كاملة. مع الشحن السريع، يوفر شحن لمدة خمس دقائق حوالي خمس ساعات من الاستخدام. كما تدعم السماعات الاتصال متعدد النقاط، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل جهازي بلوتوث في الوقت نفسه.

يمكن للمستخدمين ضبط أزرار التحكم وإعدادات الصوت عبر تطبيق JBL Headphones.

التسعير والتوافر
 

سيتم طرح سماعات الرأس اللاسلكية JBL Tune 730BT للبيع بسعر 13200 ين بما في ذلك الضريبة.

سماعة JBL Tune 730BT تقنية بلوتوث 60 الشحن السريع

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

