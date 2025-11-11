قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto G100

هاتف Moto X70 Ultra
هاتف Moto X70 Ultra
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.

هاتف Moto X70 Ultra


وفقًا لقائمة Geekbench، ظهر هاتف موتورولا القادم برقم الطراز XT2603-1 في قاعدة بيانات Geekbench. تُظهر القائمة أنه يعمل بمعالج كوالكوم يتألف من ستة أنوية تعمل بتردد 3.32 جيجاهرتز ونواتين للأداء بتردد 3.65 جيجاهرتز. أما بالنسبة للرسومات، فهو مزود بمعالج رسوميات Adreno 825.

بناءً على المواصفات السابقة والتقارير الأخيرة، يُمكن القول إن هذا الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس المُرتقب
وتكشف قائمة Geekbench أيضًا أن Moto X70 Ultra يحتوي على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل Android 16. وقد سجل 2634 نقطة في اختبار أحادي النواة و 7475 نقطة في اختبار متعدد النواة.

مواصفات موتورولا Edge 70 Ultra

من المتوقع أن يتميز هاتف Moto X70 Ultra / Edge 70 Ultra بشاشة OLED تدعم دقة 1.5K. ومن المتوقع أن تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا مقربة. أما باقي مواصفاته، فلا تزال طي الكتمان.

بما أن هاتف Moto X70 Ultra قد ظهر بالفعل على منصة Geekbench، وربما يخضع لاختبارات داخلية لتقييم أدائه، فقد لا يكون إطلاقه بعيدًا. ومن المرجح أن يُطرح قبل نهاية هذا العام في الصين. أما شقيقه العالمي، Edge 70 Ultra، فقد يُطرح عالميًا في النصف الأول من عام 2026.
لم تُصدر موتورولا هاتف Moto X60 Ultra / Edge 60 Ultra. لذا، سيكون هاتفا X70 Ultra / Edge 70 Ultra خليفةً لهاتفي X50 Ultra / Edge 50 Ultra اللذين صدرا العام الماضي.

شركة موتورولا هاتف Moto X70 Ultra هاتف موتورولا نظام التشغيل Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الداخلية العراقية: مقتل عنصري أمن وإصابة مدنيين بمشاجرة أمام مقر مرشح بالانتخابات

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح واحد بمطروح دون تأثير على العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري

دعم لجان أسوان باثنين من المستشارين.. تفاصيل

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد