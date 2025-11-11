بطارية ضخمة وسعر اقتصادي جدا .. موتورولا تطلق هاتف Moto G100

تُشير التقارير إلى أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد من سلسلة X في الصين. ورغم أن الاسم الرسمي للجهاز غير معروف، إلا أنه قد يُطلق عليه في السوق الصينية اسم هاتف Moto X70 Ultra. وقد يُعاد إطلاق هذا الهاتف عالميًا باسم Motorola Edge 70 Ultra. وقد ظهر هذا الهاتف، المخصص للسوق الصينية، على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول مكوناته الداخلية.

هاتف Moto X70 Ultra



وفقًا لقائمة Geekbench، ظهر هاتف موتورولا القادم برقم الطراز XT2603-1 في قاعدة بيانات Geekbench. تُظهر القائمة أنه يعمل بمعالج كوالكوم يتألف من ستة أنوية تعمل بتردد 3.32 جيجاهرتز ونواتين للأداء بتردد 3.65 جيجاهرتز. أما بالنسبة للرسومات، فهو مزود بمعالج رسوميات Adreno 825.

بناءً على المواصفات السابقة والتقارير الأخيرة، يُمكن القول إن هذا الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس المُرتقب

وتكشف قائمة Geekbench أيضًا أن Moto X70 Ultra يحتوي على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل Android 16. وقد سجل 2634 نقطة في اختبار أحادي النواة و 7475 نقطة في اختبار متعدد النواة.

مواصفات موتورولا Edge 70 Ultra

من المتوقع أن يتميز هاتف Moto X70 Ultra / Edge 70 Ultra بشاشة OLED تدعم دقة 1.5K. ومن المتوقع أن تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا مقربة. أما باقي مواصفاته، فلا تزال طي الكتمان.

بما أن هاتف Moto X70 Ultra قد ظهر بالفعل على منصة Geekbench، وربما يخضع لاختبارات داخلية لتقييم أدائه، فقد لا يكون إطلاقه بعيدًا. ومن المرجح أن يُطرح قبل نهاية هذا العام في الصين. أما شقيقه العالمي، Edge 70 Ultra، فقد يُطرح عالميًا في النصف الأول من عام 2026.

لم تُصدر موتورولا هاتف Moto X60 Ultra / Edge 60 Ultra. لذا، سيكون هاتفا X70 Ultra / Edge 70 Ultra خليفةً لهاتفي X50 Ultra / Edge 50 Ultra اللذين صدرا العام الماضي.