مرأة ومنوعات

قهوة بالصراصير تتصدر الأسواق في الصين.. تفاصيل

قهوة بالصراصير تتصدر الأسواق في الصين
قهوة بالصراصير تتصدر الأسواق في الصين
هاجر هانئ

تحتوي القهوة الفريدة، التي يتم تقديمها داخل متحف الحشرات في الصين، على صراصير مطحونة مرشوشة على سطح المشروب.

قدم متحف في بكين نكهة قهوة جديدة بالتأكيد ليست لضعاف القلوب. أصبح المشروب فيروسيا على الإنترنت بسبب قائمة المكونات الغريبة - الصراصير المسحوقة وديدان الدقيق المجففة، التي يتم رشها وغرسها في فنجان قهوة مألوف. بسعر 45 يوان (حوالي 570 روبية)، أصبح المشروب الجديد موضوعا ساخنا بين المستهلكين الشباب المغامرين في الصين. وفقا لتقرير صادر عن The Cover، توصف النكهة بأنها "محروقة وحامضة قليلا".

تجربة قهوة زاحفة في الصين

يتم تقديم المشروبات المليئة بالصراصير في مقهى داخل متحف تحت عنوان الحشرات في بكين، على الرغم من أن التقرير لم يكشف عن اسم المتحف. أخبر أحد الموظفين ذا كوفر أن المشروب تم إطلاقه في نهاية يونيو، لكنه اكتسب اهتماما واسع النطاق مؤخرا فقط بعد انتشاره عبر الإنترنت. وقال الموظف: "كمتحف تحت عنوان الحشرات، يبدو أنه من الجيد تناول المشروبات التي تتطابق"، مضيفا أن المفهوم يجذب الشباب الفضوليين في المقام الأول، في حين يميل الآباء والأطفال إلى تجنبه.

مكونات الحشرات المستوحاه من الطب الصيني التقليدي

يقال إن مقهى المتحف يبيع أكثر من 10 أكواب من قهوة الصراصير يوميا. يتم الحصول على جميع المكونات، بما في ذلك مساحيق الحشرات، من متجر الطب الصيني التقليدي (TCM) لضمان السلامة. وفقا للتقرير، تشير مبادئ الطب الصيني التقليدي إلى أن مسحوق الصراصير قد يساعد الدورة الدموية، في حين يعتقد أن ديدان الدقيق الصفراء الغنية بالبروتين تعزز المناعة.

المزيد من مشروبات الحشرات في القائمة

قهوة الصراصير هي جزء من سلسلة أوسع من المشروبات التجريبية. قدم المتحف أيضا مشروبا مصنوعا باستخدام العصائر الهضمية لنبات إبريق وحتى باع مشروبا محدود الإصدار مملوءا بالنمل خلال عيد الهالوين. في حين يقال إن مشروب النمل ذو مذاق حامض، يقال إن نسخة نبات الإبريق طعمها مثل القهوة العادية.

المصدر: ndtv


 

القهوة الحشرات صراصير قهوة الصراصير

